Nach der Premiere des Theaterspaziergangs präsentieren die Freilichtspiele Schwäbisch Hall am Samstag, 28. Juli, ein weiteres außergewöhnliches Theaterformat. Mit dem Techno-Märchen „blutrot.“ sind die Freilichtspiele erstmals im neuen Gebäude des Club Alpha 60 in der Spitalmühlenstraße zu Gast.

„blutrot.“, von und mit Freilichtspiele-Ensemblemitglied Josepha Grünberg und der Regisseurin Jessica Weisskirchen, erzählt die Geschichte eines Mädchens im Tanzrausch – inspiriert von Hans Christian Andersens Märchen „Die roten Schuhe“. Die Vorstellung beginnt um 21 Uhr. Direkt im Anschluss findet, von 22 Uhr eine neue Ausgabe der legendären „Beating-Clubnacht“ des Club Alpha 60 statt.

Verkörpert wird das Mädchen von Josepha Grünberg, die in den letzten Jahren am Theater und Orchester Heidelberg in großen Rollen wie der Julia in „Romeo und Julia“ zu sehen war und in diesem Sommer in „Karlsson vom Dach“ erstmals bei den Freilichtspielen zu erleben ist. Das technoide Märchen, das sie gemeinsam mit der jungen Regisseurin Jessica Weisskirchen entwickelt hat, ist eines ihrer großen Herzensprojekte: „Es ist unheimlich spannend, eine Figur zu erfinden und zu verkörpern, die in ihrer völligen Hingabe ans Tanzen bis an ihre Grenzen geht – und weit darüber hinaus.“

„Als uns Freilichtspiele-Dramaturg Florian Götz auf dieses Projekt ansprach, waren wir sofort Feuer und Flamme“, berichtet Mateo Flores Léon, Event-Organisator und Resident DJ beim Club Alpha 60. „Wir freuen uns immer über ungewöhnliche Kulturformate im Club Alpha 60, und die Verbindung eines Märchens, das in einem Club spielt, und einer unserer Clubnächte, klingt nach dem perfekten Abend.“ Fürs „beating #37“ direkt im Anschluss an die Vorstellung legen die Beating-Crew-Residents auf.