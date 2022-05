Tanz- und Gesang-Show in Dornbirn

1920 macht sich Charlie Chaplin auf den Weg und denkt sich: „Wie sieht die Welt wohl in 100 Jahren aus“? Er begibt sich träumerisch auf eine Reise in die Zukunft und startet im Cabaret mit „Welcome“, er singt mit Stars wie Lily Marleen, Frank Sinatra oder Jimi Hendrix, streift durch die bunten Zeiten der 60er bis 80er Jahre, tanzt mit MC Hammer den New Style und feiert 100 Jahre später mit „The New Generation“ auf Festivals.

Das alles können Interessierte auf der Gesang- und Tanzshow am Mittwoch, 11. Mai, um 19.30 Uhr im Kulturhaus Dornbirn erleben.

Die Sängerin „Lisa Aberer“, Gewinnerin Kiddy Contest 2004, mit dem Titelsong „I will Dance“ für „Let´s Dance“ und auch schon in Zusammenarbeit mit Flo Rida, wird nach ihrer Karriere mit der Band „Lichtblick“ ihre internationale Erfahrungen auf der Bühne präsentieren. Der Musiker und Sänger „Falco Luneau“, Frontmann der Band „STILL“ und „Wolfsrachen“, ist ein absoluter Profi und wird die Bühne rocken.

Insgesamt sechs Tänzerinnen und Tänzer der Dance Art Company und acht Tänzerinnen und Tänzer der Junior Company werden zu den bekannten Klängen ihr Tanzbein schwingen und alle Tanzrichtungen neben Jazz Dance, Stepp-, Revue- oder Modern Dance auch klassisches Ballett und Spitzentanz zeigen. Leonie Schwarzmann, Sibylle Hasler und Bruno Fernandes sorgen für romantische Duetts und poppige Trios. Das vierköpfige Choreographen-Team unter der Leitung von Christine Hefel sorgt für Abwechslung und Kreativität. Das große LED Finale schließt dann die Tanz- und Gesang Show ab.