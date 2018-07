Tamara Stocker erläuft sich den Vize-Titel

(pm) - Tamara Stocker, die seit diesem Jahr für die TSG 1845 Heilbronn startet und siet Oktober 2010 im Olympiastützpunkt in Freiburg trainiert, hat die Strecke im Sindelfinger Glaspalast in 4.44,34 Minuten absolviert. Tags darauf belegte sie den sechsten Platz über die 800 Meter. Dies ist umso erstaunlicher, als sie kein spezifisches Vorbereitungstraining für diese Meisterschaften betrieben hat.

Die Sportstudentin hat ihr Trainingspensum seit Oktober deutlich erhöht. Trotz hoher Trainingsumfänge belegte sie in einem taktischen Rennen den zweiten Platz über die 1500 Meter. Nach einer schnellen ersten Runde wurde das Tempo in den nächsten fünf Runden verschleppt. Bei 1200 Metern zeigte die Uhr bereits 3.51 Minuten. 300 Meter vor dem Ziel zog die spätere Siegerin, Astrid Beerlage (TSG Schwäbisch Hall), den langen Schlussspurt an. Tamara Stocker lag zu diesem Zeitpunkt an der vierter Position, 150 Meter vor dem Ziel überspurtete sie die Drittplatzierte.

Am Ende der Zielkurve ging sie an der zu diesem Zeitpunkt an zweiter Stelle liegenden Joana Rüttler (Neckarsulmer Sportunion) vorbei. Diese hielt auf der Zielgeraden jedoch stark dagegen und so entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Ziel. Tamara Stocker hatte die größeren Reserven und den stärkeren Willen und konnte somit ihre Konkurrentin überlaufen. Jessica Steidle (LG Tuttlingen-Fridingen) kam in diesem Rennen in einer Zeit von 4.48,83 Minuten auf den fünften Platz.

Der 800-Meter-Lauf am darauffolgenden Tag war sehr stark besetzt. Da Tamara Stocker noch kein Schnelligkeitsausdauertraining absolviert hat, erwartete sie sich für diesen Lauf nicht allzu viel. Mit der guten Zeit von 2.18,85 Minuten war sie zufrieden. Trainer und Manager der TSG Heilbronn zeigten sich erfreut über den guten Einstand ihrer neuen Athletin.

Riesch springt auf Platz vier

Im Dreisprung verbesserte Fabian Riesch (TV Spaichingen) in der Jugend A die aus dem Jahr 1987 durch Andreas Rees (TV Spaichingen) aufgestellte Kreisbestmarke von 13,51 Meter um zwei Zentimeter. Mit der Weite von 13,53 Meter landete er in der Endabrechungn auf dem vierten Platz. Der Wettkampf verlief für Fabian Reisch alles andere als optimal. Durch Probleme mit dem Anlauf startete er im Vorkampf mit zwei Fehlversuchen. Im dritten und entscheidenden Versuch hieß es, sicher in die Sandgrube zu springen. Mit einem Satz auf 13,36 Meter gelang dem Spaichinger als Fünfter die Qualifikation für den Endkampf.

Im vierten Durchagng gelang Fabian Reisch die Steigerung auf 13,53 Metern. Er blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Dazu zwickte es ihm im Oberschenkel. Nachdem der nächste Sprung keine Verbesserung brachte, verzichtete er auf den letzten Versuch. Auch wenn Fabian Riesch im Vorfeld mit einer Medaille geliebäugelt hatte, waren er und sein Trainer Stefan Kempinger mit dem vierten Platz zufrieden.

Neben dieser Disziplin nahm Fabian Reisch am Weitsprung der A-Jugend teil. Hier belegte er mit 6,52 Meter den siebten Platz. Durch die Verletzung wird Fabian Reisch auf Anraten seines Trainers die Teilnahme an den anstehenden süddeutschen und deutschen Hallenmeisterschaften absagen.