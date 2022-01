Tamara Föhr leitet jetzt die Werbeagentur Elsner

Zum Jahreswechsel hat sich auch ein Wechsel an der Spitze der elsner.elsner Werbeagentur in Ummendorf vollzogen. Tamara Föhr ist neue Geschäftsführerin „Sie hat die perfekte Portion Passion für diesen Beruf“, sagt Gründer und Inhaber Jürgen Elsner.

„Herz, Mut und Leidenschaft für Kommunikation.“ Ihr Motto erfülle Tamara Föhr seit ihrem ersten Arbeitstag im Hause Elsner beeindruckend mit Leben, erinnern sich Renate und Jürgen Elsner. Dieser war vor gut 13 Jahren, als die Schülerin aus Ochsenhausen zum Schnupperpraktikum in der Ummendorfer Agentur aufschlug. „Sie war sehr kreativ und richtig schaffig vom ersten Moment an.“

Folgerichtig holten sie die Elsners dieses Juwel nach der Schulzeit ins Haus, um es zu schleifen und zu polieren: per Ausbildung zur Mediengestalterin und in zahlreichen Fortbildungen in den Bereichen Werbetechnik und Marketing.

Rückzug nach 42 Jahren

Nun, da Renate und Jürgen Elsner sich nach 42 Jahren zurückziehen, ist Tamara Föhr das junge Gesicht der eingesessenen Agentur, der sprudelnde Geist mit frischen Ideen und die von guter Kommunikation auf allen Werbekanälen angetriebene Macherin – verantwortlich für Akquise, Beratung, Auftragsabwicklung, und die aktuell vier Köpfe starke Belegschaft. „Mit Menschen, dem Computer und der Werbetechnik geht sie aus dem Effeff perfekt um.“ Als absolut talentiert, flott, umsetzungsstark und immer handlungsfähig beschreibt Jürgen Elsner sie. In einer Full-Service Agentur wie elsner.elsner müsse alles Hand in Hand gehen damit den Kunden das breite Leistungsspektrum angeboten werden könne.

Das alles habe Tamara Föhr stets vermittelt bekommen und verinnerlicht. „Ich habe ihr immer die beste Ausrüstung an die Hand gegeben“, meint Elsner lachend. Die so Gelobte gibt zu, dass ihr Interesse für Zeitgeist und Mode, Kunst und Architektur sowie Kultur im Hause Elsner entdeckt und gefördert wurde. Sie sei ein „Mädel vom Land“, das in Gedanken und in ihrer Freizeit eben gerne in New York, Rio, Tokio oder Paris sei, so die begeisterte Motorradfahrerin und Klavierspielerin, die vollkommen geerdet und bodenständig ist.

Elsner-Söhne sind mit eigenen Unternehmen erfolgreich

Damit sieht Agenturgründer Jürgen Elsner der Firmenübergang in gute Bahnen geleitet. Mittelfristig werde Tamara Föhr auch Eigentümerin der Agentur. Warum nicht die Elsner-Söhne? Beide sind erfolgreich international tätig: Stefan von Ummendorf aus mit digitalen Dienstleistungen für europäische Hotelketten, Thomas leitet ein erfolgreiches Kunst- und Technologie-Start-up mit Teams in London, Berlin, New York und Los Angeles. Mit der neuen Chefin ist die renommierte regionale Marke Elsner nun in ambitionierten jungen Händen und werde auch künftig so heißen: „Ich freue mich darauf, im starken Oberschwaben und darüber hinaus unsere Kunden in ein starkes Bild zu setzen“, so die in Ringschnait aufgewachsene Tamara Föhr.

Im Gespräch wirken Tamara Föhr, Renate und Jürgen Elsner sehr vertraut, leise und einvernehmlich. Und dem rastlosen Macher Jürgen Elsner wird künftig sicher nicht langweilig ob seiner vielen Interessen und seines regen künstlerischen Schaffens. „Und sollte unser Rat gefragt sein, kommen wir gerne dazu“, sagt er. Die Zukunft von elsner.elsner sei aber jung und von der Spitze an nun bestens aufgestellt.