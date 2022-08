Video: Wenn der Partner zum Mörder wird - Projekt erforscht erste Warnsignale

Drohungen, Gewalt, Kontrolle - Alarmsignale wie diese, genannt "Leaking", können dem Mord in einer Paarbeziehung vorausgehen. Sie früh genug zu erkennen, um solche Taten künftig zu verhindern, das ist das Ziel des sogenannten GaTe-Projekts. Dafür forschen das Polizeipräsidium Ravensburg, die Deutsche Hochschule der Polizei und die Psychologische Hochschule Berlin gemeinsam. Was Leaking ist, was es mit Amokläufen an Schulen zutun hat und welche Warnhinweise besonders gängig sind - das erklärt Prof. Dr. Rebecca Bondü von der Psychologischen Hochschule Berlin im Interview mit Schwaebische.de:

Was bedeutet „Leaking“?

Rebecca Bondü: Leaking ist ein Begriff, den wir bisher aus der Forschung eben zu schweren Gewalttaten im öffentlichen Raum kennen und der in dem Kontext von dieser schweren Partnergewalt noch nicht so breit erforscht ist. Eigentlich geht es darum, dass sich gezeigt hat, dass die Täter*innen im öffentlichen Raum im Vorfeld die Taten immer auf irgendeine Weise angekündigt haben.

Also sei es, dass sie wirklich gesagt haben, was sie machen möchten, oder dass sie zum Beispiel solche Taten gut finden. Manchmal findet man auch Schriftstücke, wo sowas niedergelegt worden ist. Es gibt Hinweise auf Tatvorbereitungen, aber es gibt eben auch Hinweise, die sich eher nur im Verhalten der späteren Täter*innen identifizieren lassen. Also zum Beispiel, dass sie ein großes Interesse zeigen an früheren Taten, früheren Täter*innen oder dass sie zum Beispiel eine positive Haltung gegenüber solchen Taten zum Ausdruck bringen.

Alarmierend ist es vor allem, wenn ein Partner oder eine Partnerin eine Gewalttat ankündigt. Doch es gibt noch weitere Anzeichen.

Woran kann ich in meinem Umfeld oder bei mir selbst erkennen, dass eine (Ex-)Beziehung sich in eine gefährliche Richtung entwickelt?

Rebecca Bondü: Also die wichtigsten Warnsignale habe ich gerade genannt: Wenn es zum Beispiel zu Drohungen kommt, wenn es zu schweren Gewaltvorfällen kommt in der Beziehung, wenn es sehr sehr stark kontrollierendes Verhalten zum Beispiel von einem Partner, einer Partnerin gibt, dann sind das sicherlich Warnhinweise. Auch hier ist es allerdings so, dass ich sozusagen einschränkend sagen muss, dass wir vielleicht die ganze Bandbreite der Warnsignale – uns geht es ja um Tötungen im Partnerschaftskontext – eben noch nicht kennen. Weil das noch gar nicht so systematisch und detailliert in den möglichen Erscheinungsformen untersucht worden ist.

Rebecca Bondü: Was uns in dem Zusammenhang zum Beispiel aber auch interessiert, ist nicht nur „Was macht womöglich der Täter, die Täterin?“, sondern auch: Gibt es auch Warnsignale, die das Opfer sendet? Also ist es zum Beispiel so, dass das Opfer irgendwann mehr Angst äußert? Dass das Opfer berichtet, was in der Beziehung passiert? Dass irgendwie das Opfer womöglich sowas zu anderen sagt wie „Du, wenn mir mal etwas passieren sollte, guckt ihr bitte nach meinen Kindern“ oder, oder, oder.

Ein Großteil der Menschen, die einen Amoklauf oder einen terroristischen Anschlag verübten, zeigte im Vorfeld Leaking. Merkmale wie Geschlecht oder Alter der Täter*innen spielten dabei kaum eine Rolle.

Sind es eher Männer oder Frauen, die solche Taten begehen?

Rebecca Bondü: Die Täter von dieser tödlichen Partnergewalt sind wie letztendlich ja in den allermeisten schweren Deliktbereichen überwiegend Männer, wahrscheinlich so um die 80 Prozent. Allerdings, wenn ich das so sage, dann kann man auch schon raushören, dass sozusagen in diesem Deliktbereich spezifisch auch ein doch substanzieller Anteil von Täter*innen vertreten ist, was eben den Bereich auch insofern zu was Besonderem macht.

Zum einen untersucht die Polizei Ravensburg, wie sie derzeit mit Tötungen in Paarbeziehungen umgeht. Zum anderen forschen Wissenschaftler*innen der Psychologischen Hochschule an vergangenen Fällen dieser Art.

Was ist das Ziel des GaTe-Projekts?

Rebecca Bondü: Ziel des GaTe-Projekts ist es vor allen Dingen, eben Risikofaktoren und Warnsignale für schwere Partnergewalt im Sinne von Partner*innentötungen herauszuarbeiten und vor allen Dingen möglicherweise Kriterien zu identifizieren, anhand derer man eben das Risiko von einer Tatumsetzung dann wirklich einschätzen kann. Und daran anschließend ist es eben ein wichtiges Projektziel, diese Erkenntnisse dann wirklich auch gut in polizeiliche, schon bestehende Prozedere einerseits zu integrieren. Und andererseits eben dieses Wissen, was wir erworben haben, dann auch in Schulungen an Angehörige der Polizei weiterzuvermitteln.