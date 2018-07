Taliban schlagen in Kabul zu

Fünf Tage vor der Präsidentenwahl in Afghanistan hat es in Kabul einen schweren Anschlag gegeben. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich vor dem Hauptquartier der Internationalen Schutztruppe ISAF in die Luft. Mindestens sieben Zivilisten starben, mehr als 90 Menschen wurden verletzt. In Kundus wurde außerdem ein deutscher Soldat bei einem Feuergefecht leicht verletzt. Verteidigungsminister Franz Josef Jung bekräftigte, die Bundeswehr müsse auch nach der Wahl in bisheriger Truppenstärke am Hindukusch aktiv bleiben.