Taliban schlagen in Kabul zu

Vor dem Hauptquartier der internationalen Afghanistan-Schutztruppe ISAF in Kabul hat sich heute Morgen ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Mindestens drei afghanische Zivilisten riss er mit in den Tod. Etwa 85 Menschen wurden verletzt. Zu dem Anschlag haben sich die radikal-islamischen Taliban bekannt. Ziele des Angriffs seien die US-Botschaft und das ISAF-Hauptquartier. Am kommenden Donnerstag finden in Afghanistan Präsidentschaftswahlen statt.