Talheimer sammeln Müll

Talheim (smü) - Seit vielen Jahren ist die Landschaftsputzete in Talheim ein fester Termin im Jahreskalender. Am Freitagnachmittag haben sich zehn Erwachsene und acht Kinder beim Dreschschuppen getroffen, um sich an der Aktion zu beteiligen. Rund um die Gemeinde wurden die Spazierwege abgefahren und abgegangen. Ausgestattet mit Handschuhen, Mülltüten und zum Teil auch Greifhilfen zogen die Helfer los, um den in die Landschaft geworfenen Müll einzusammeln. „Erfreulicherweise war die Müllmenge in diesem Jahr geringer als in den Vorjahren“, bilanzierte Bürgermeister Martin Hall, der sich auch beteiligt hatte.