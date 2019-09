Talheim gründet neuen Ausschuss

Talheim - Eine ganz besondere Entscheidung haben die Talheimer Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung getroffen. Das Gremium hat einen Ausschuss für Kindergarten, Schule und Soziales gegründet.

Nachdem die Räte bereits in der Sitzung vor der Sommerpause den entsprechenden Antrag eingebracht hatten, wurde nun dieser Ausschuss gebildet. Er hat eine beratende Funktion und sei dafür da, den genannten Themen ausreichend Raum zu geben. Neben den Angeboten für Kinder werde sich der Ausschuss zukünftig auch für soziale Themen, insbesondere für Angebote an ältere Menschen einsetzen.

Dem Ausschuss gehören die Gemeinderäte Martin Fleischer, Marco Gola und Tobias Warncke sowie Bürgermeister Martin Hall an. „Mit der Gründung des Ausschusses setzen wir ein starkes Zeichen und stellen uns als Gemeinderat unterstützend hinter die Arbeit der Verwaltung“, freut sich Marco Gola über die Gründung des Gremiums.

Außerdem hatte der Talheimer Gemeinderat in seiner September-Sitzung über mehrere Vergaben zu beraten. So wurde beschlossen, dass der Bauwagen für den Waldkindergarten auf der gesamten Fahrzeuglänge eine überdachte Terrasse erhält. Leseecke oder Ruhebereich finden in einem Hochbett Platz, der WC-Bereich wird mit einer Campingtoilette ausgestattet und der Wagen erhält eine dimmbare LED-Deckenbeleuchtung, die über einen Powerpack betrieben wird.

Für den Kindergarten Krümelkiste wurde von der Verwaltung beim Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) ein Antrag auf Änderung der Betriebserlaubnis gestellt. Diese gilt seit dem 1. August und enthält nun den Passus, dass in den altersgemischten Gruppen, in Zeiten in denen keine Altersmischung stattfindet, die Kinderzahl von 22 auf 25 erhöht werden kann.

Schlafraum erhält Stockbetten

In diesem Zusammenhang ist den Vertretern des KVJS aufgefallen, dass die Größe des Schlafraums der Kinderkrippe nicht mehr den geltenden Mindestanforderungen entspricht. Der fehlende Platzbedarf wird nun durch die Anschaffung von Stockbetten behoben. Weiterhin werden die WC-Trennwände der Anlage im Erdgeschoss erneuert. Auch diesen Beschluss fassten die Gemeinderäte.

Den letzten der Vergabe-Beschlüsse betraf die Freiwillige Feuerwehr. Bei Löschwassereinsätzen kann es unter ungünstigen Umständen zu einer Verunreinigung des Leitungsnetzes kommen. Durch rückfließendes Wasser in das Rohrnetz kann die Trinkwasserqualität gestört werden.

Um das zu verhindern, empfahl Bürgermeister Martin Hall die Anschaffung von drei Systemtrennern, die einer vom Verband des Gas- und Wasserfaches erarbeiteten DIN entsprechen. Dem stimmten die Gemeinderäte einstimmig zu.