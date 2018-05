Talente gastieren im Museum Villa Rot

In seiner Sommermatinee am Sonntag, 10. Juni, 11 Uhr, stellt das Museum Villa Rot zwei junge österreichische Ausnahmetalente vor.

Aaron Pilsan (Klavier) und Kian Soltani (Violoncello) feierten 2012 ihre Premiere als Duo, nachdem sich beide bereits als Solisten und Kammermusiker bei zahlreichen bedeutenden internationalen Wettbewerben und Festivals einen Namen gemacht hatten. Inzwischen zählen sie zu den spannendsten Doppeln in der internationalen Klassikszene.

Cello mit vier Jahren

Kian Soltani, 1992 in Bregenz in eine persische Musikerfamilie hinein geboren, begann mit vier Jahren Cello zu spielen. Seit seinem ersten Preis beim International Paulo Cello Competition 2013 in Helsinki hat er sich als einer der führenden Cellisten seiner Generation etabliert.

Aaron Pilsan wurde 1995 in Dornbirn geboren und begann im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel. Er war Schüler von Karl-Heinz Kämmerling am Mozarteum Salzburg. Studien bei Lars Vogt in Hannover und Meisterkurse bei András Schiff und Alfred Brendel ergänzen seine Ausbildung.

Das Publikum des Museums Villa Rot darf sich mit dem Duo Pilsan/ Soltani auf zwei junge, vielfach preisgekrönte Musiker freuen, die es bestens verstehen, ihre hervorragenden solistischen Qualitäten und musikalischen Ideen in bester Balance aufeinander abzustimmen. Das Duo präsentiert Johann Sebastian Bachs Sonate G-Dur (BWV 1027), die Cellosonate e-Moll (op. 38) von Johannes Brahms, Thomas Larchers „Mumien für Violoncello und Klavier“ (2001), Persian Folk Songs von Reza Vali sowie Astor Piazzollas „Le Grand Tango“.