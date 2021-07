Talente aus Berg und Rißtissen schlagen sich gut

Nach sehr langer Corona-Wettkampfpause hat das erste Tischtennisturnier auf baden-württembergischer Verbandsebene stattgefunden – dank den deutlich gesunkenen Inzidenzwerten. Zum Top-16-Ranglistenturnier der U13 in Friesenheim waren die jeweils 16 besten Jungen und Mädchen bis 13 Jahre aus Baden Württemberg eingeladen. Am Start waren ein Spieler und eine Spielerin des SC Berg sowie eine Spielerin des TSV Rißtissen.

Weithin bestimmten in der Halle Mund- und Nasenschutzmasken das Bild, nicht nur auf der Tribüne, sondern auch im Wettkampfbereich. Zudem waren alle Anwesenden auf eines der drei „G“ – geimpft, genesen, getestet – kontrolliert worden.

Durch virtuell erstellte Qualifikations-Ranglisten aus den Ergebnissen der Vorjahre hatten sich Tim Auburger und Laura Wagner vom SC Berg für das Turnier qualifiziert. Ebenso Ina Grob vom TSV Rißtissen. Alle drei wurden von der Jugendtrainerin des SC Berg, Jasmin Stocker und dem Bundesfreiwilligendienstler des SC, Tom Kirchmann, gecoacht. Die jungen Sportlerinnen und Sportler durften ihre Begegnungen ohne Maske bestreiten, doch die Betreuer hinter den Umrandungen waren alle gehalten, Masken zu tragen. Ein größeres Problem schien dies nicht zu sein, davon abgesehen, dass bei sommerlichen Temperaturen stundenlanges Coaching mit Maske durchaus belastend sein kann.

Die Konkurrenzen wurden in jeweils zwei Vorrundengruppen ausgetragen. Danach wurde eine Finalrunde ebenfalls in zwei Gruppen unter Mitnahme der Vorrundenergebnisse ausgespielt. Während Landeskaderspieler auch in der langen Corona-Pause intensiv weiter trainiert hatten, war dies für den größeren Anteil der Teilnehmer nicht möglich. Sie durften frühestens im Juni wieder ins Training einsteigen. Dadurch war die sportliche Entwicklung sehr unterschiedlich und damit auch die Setzung in die Gruppen eher inhomogen.

Tim Auburger erwischte eine enorm starke Vorrundengruppe. Immerhin entschied er dort zwei von sieben Partien für sich – nur knapp verpasste er einen dritten Sieg. Somit musste Auburger in der Endrunde um Platz neun bis 16 spielen. Dort gelangen Tim drei weitere Siege bei einer Niederlage. Am Ende bedeutete dies Platz elf. Da Tim Auburger erst zehn Jahre alt ist, war die Qualifikation schon ein Erfolg. Dass er dann auch noch gut mithalten konnte, ist umso beachtlicher.

Auch Laura Wagner wurde der stärkeren Vorrundengruppe zugeordnet. Sie musste gegen die spätere Turniersiegerin Fatme El Haj Ibrahim (VfL Herrenberg) und späteren Nummern zwei und fünf antreten und blieb ohne Sieg in der Vorrunde. In der Endrunde entschied sie nur ein Spiel für sich – zweimal unterlag sie nur um Haaresbreite. Somit belegte Laura Wagner Platz 15. Mit elf Jahren bekommt sie aber noch die Chance, sich nächstes Jahr um einige Plätze zu verbessern.

Ina Grob vom TSV Rißtissen wurde in die wohl leichtere der beiden Vorrundengruppen eingeteilt, aber sie präsentierte sich hervorragend. Betreut von den Trainern des SC Berg erspielte sich Ina Grob fünf Siege bei nur zwei Niederlagen und erreichte damit die Endrundengruppe der besten acht Spielerinnen. Dort entschied sie jedoch kein Spiel mehr für sich und belegte am Ende dank einem mitgenommenem Vorrundensieg Platz sieben. Für das zehnjährige Nachwuchstalent des TSV Rißtissen war es ein hervorragendes Ergebnis.