Taldorf feiert 50 Jahre Eingemeindung

Die Ortschaft Taldorf feiert am Samstag, 17. September, „50 Jahre Eingemeindung zur Stadt Ravensburg“. Das Jubiläum wird im Rahmen des „Kinder- und Heimatfestes Taldorf light“ gefeiert, welches am 17. und 18. September auf dem Festplatz stattfindet. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, teilt die Ortsverwaltung Taldorf in einem Schreiben mit.

Am Samstag beginnt das Fest bereits ab 14.30 Uhr mit der Jugendkapelle TBO und den TBO Musikanten. Um 18.45 Uhr beginnt der eigentliche Festakt zur Feier der Eingemeindung. Die Musikvereine Taldorf, Oberzell und Bavendorf starten um 18.45 Uhr mit einem gemeinsamen Sternmasch sowie einem Gesamtchor. Zum Festabend wird neben Oberbürgermeister Daniel Rapp auch der letzte Bürgermeister der Gemeinde Taldorf, Heribert Riedmüller, unter den Ehrengästen erwartet. Auch Gäste aus der Partnergemeinde Hittisau aus Österreich darf Ortsvorsteherin Regine Rist begrüßen. Mit ihrer Trachtengruppe werden sie sich neben weiteren Akteuren wie dem Fanfarenzug Oberzell am kulturellen Rahmenprogramm beteiligen.

Nach dem offiziellen Teil geht es über in ein gemütliches Beisammensein mit musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Oberzell und einer Bewirtung in der Weinlaube. Zum Festabend sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Das „Kinder- und Heimatfest Taldorf light“ geht auch am Sonntag noch weiter mit viel Musik durch die Musikvereine Taldorf und Bavendorf, Kinderspiele und vielem mehr, heißt es in der Ankündigung abschließend.