Taldorf erwartet einen hervorragenden Jahrgang

Der Frühnebel hing noch in den Taldorfer Weinreben, als sich am vergangenen Mittwoch etwa 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Taldorfer Rebengarten einfanden. Angeführt von den Weinbergfreunden Taldorf wurde gemeinsam mit der Taldorfer Ortsverwaltung, des Ortsbauhofes und Vertretern des Ortschaftsrates die alljährliche Weinlese durchgeführt. Und in diesem Jahr konnte sich der Ertrag wahrlich sehen lassen, teilt die Ortsverwaltung Taldorf in einem Schreiben mit.

Nach ersten Abschätzungen von Winzer Matthias Röhrenbach wurden circa fünf Tonnen Weintrauben mit einem Gehalt von 80 Öchsle gelesen. Dies war vor allem dem hervorragenden Wetter im Weinjahr 2021/22 geschuldet. Viel Sonne und wenig Niederschlag ließen die Trauben im Weinberg prächtig gedeihen. Somit darf der diesjährige Taldorfer Müller-Thurgau mit großer Vorfreude erwartet werden.