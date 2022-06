Tagung zur Quatiersentwicklung

Das Quartiersteam des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration und die FamilienForschung BW laden gemeinsam mit dem Bündnis „Wir sind dran“ zum fünften landesweiten Fachtag Quartiersentwicklung am Dienstag, 5. Juli. Stattfinden wird er in diesem Jahr von 9.30 bis 16.30 Uhr in Stuttgart und erstmals auch in Bad Waldsee sowie auch online.

Miteinander ins Gespräch kommen und landesweit Erfahrungen austauschen, um die Quartiere in Baden-Württemberg und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesen herausfordernden Zeiten voranzubringen – so könnte man die diesjährige Zielsetzung umschreiben: „Starke Quartiere – Zusammenhalt in herausfordernden Zeiten“. Es gibt eine spannende Key-Note sowie zahlreiche Praxisberichte und Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch in 22 verschiedenen Foren. Veranstaltungsorte sind der Stuttgarter Hospitalhof,die Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee sowie die Online-Veranstaltungsplattform. Anmeldeschluss ist der 27. Juni.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Nähere Informationen unter https://hopin.com/events/fuenfter-landesfachtag-quartiersentwicklung/registration.