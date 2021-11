Tagung zu Erwartungen an die Landwirtschaft

Das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) in Aulendorf hält am Freitag, 3. Dezember, seine Wintertagung ab. Das Programm beginnt um 9.30 Uhr. Laut Ankündigung wird die Tagung online stattfinden und steht unter dem Titel „Landwirtschaft zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und einzelbetrieblichen Möglichkeiten“. Anmelden können sich Interessierte bis 30. November auf der Webseite des LAZBW.

Wie es in der Ankündigung heißt, hätten Volksbegehren in vielen Teilen Deutschlands, nicht zuletzt auch Baden-Württemberg, gezeigt, dass die Gesellschaft hohe Erwartungen an die Landwirtschaft hat und diese in einigen Bereichen so nicht erfüllt sieht. Die diesjährige Aulendorfer Wintertagung greift die Thematik auf und möchte darstellen, welche Erwartungen gesehen werden und welche Möglichkeiten landwirtschaftliche Betriebe haben, damit umund darauf einzugehen.

So wird Dr. Christian Dürnberger von der Universität Wien darstellen, warum die Nutztierhaltung umstritten ist wie nie zuvor in der Vergangenheit und darlegen, welche Erwartungen die Gesellschaft an die Nutztierhaltung hat. Wie landwirtschaftliche Betriebe konkret mit dieser Herausforderung umgehen, zeigen Berichte von zwei Praktikern. Die Leiter von landwirtschaftlichen Betrieben werden erläutern, welche Erwartungen sie von der Gesellschaft wahrnehmen und wie sie einzelbetrieblich damit umgehen.

Danach geht es um Erhalt und Förderung der Biodiversität. Dr. Kerstin Grant und Anne Scholl, beide vom LAZBW, werden in ihren Beiträgen darauf eingehen, welche Möglichkeiten einzelbetrieblich möglich sind, um die Biodiversität im landwirtschaftlichen Betrieb zu erhalten und zu steigern. Inwieweit ein Management-Instrument helfen kann, gesellschaftliche Erwartungen zu erfüllen, wird Uwe Eilers vom LAZBW aufzeigen. Mit Pro QBW wurde am LAZBW eine App-Anwendung entwickelt, das Landwirten und Beratern helfen soll, Tierwohl im Stall anhand tierbezogener Indikatoren zu erfassen, zu bewerten und zu optimieren. Mit dem Ergebnis ist es den Betrieben, aber auch Erzeugergemeinschaften oder Molkereien möglich, in die Kommunikation mit Verbrauchern zu treten, um aufzuzeigen, wie es um das Tierwohl in den Ställen steht.