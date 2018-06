Tagesvater Frank Rösch: Allein unter Frauen

Es gibt so gut wie keinen Tag, an dem das Haus von Margit und Frank Rösch nicht mit Kinderstimmen gefüllt ist. Vor allem mittwochs ist Stimmung in der Bude, denn dann gibt es für sechs Kinder Mittagessen. Auf dem Speiseplan stehen Milchreis, Eierkuchen oder auch Gemüse – je nachdem, was Frank Rösch für die Rasselbande kocht.

Der 52-Jährige ist seit Februar 2012 Tagesvater. Außer ihm gibt es im Landkreis Biberach nur eine weitere männliche Tagespflegeperson. „Bis jetzt habe ich mir deswegen noch keine dummen Bemerkungen anhören müssen“, sagt Rösch. Für ihn sei es auch kein Problem, bei den Fortbildungskursen allein unter Frauen zu sitzen. Und dennoch habe man es als Tagesvater nicht immer leicht. „Es kann durchaus vorkommen, dass eine Mutter ihr Kind nicht an einen Mann abgeben möchte, sondern lieber eine Tagesmutter hätte“, gesteht Rösch.

Als ausgebildeter Heilerziehungspfleger hat er bereits pflegerische und sozialpädagogische Vorerfahrung. „Mich können keine sechs Kinder aus der Ruhe bringen“, lacht er. Seiner Aufgabe als Tagesvater ist sich der Altheimer indes durchaus bewusst: „Mit Kindern zu arbeiten ist schön, aber es muss für beide Seiten Spielregeln geben, an die man sich zu halten hat.“ Eine Regel zum Beispiel ist, dass man bei jedem Wetter nach draußen gehen kann. „Schlechtes Wetter gibt es nicht“, sagt Rösch, „für so einen Fall hat man Matschhosen und Wechselsachen zum Anziehen.“

Sechs Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren stehen unter der Obhut des Tagesvaters. Sobald Kindergarten und Schule vorbei sind, holt Rösch die Mädchen und Jungen ab, kocht für sie, bewacht ihren Mittagschlaf, macht mit ihnen Hausaufgaben und spielt mit ihnen. „Wir haben einen großen Garten hinterm Haus, dort können die Kinder geschützt vor der Straße toben“, erzählt er. Ob Baumhaus, Trampolin, Planschbecken, Sandkasten, Laufrad oder Playmobil-Piratenschiff – für jedes Kind ist das passende Spielzeug dabei. „Es kommt so gut wie nie vor, dass die Kinder fernsehen wollen“, sagt er.

Unterstützt wird der Tagesvater von seiner Frau Margit und dem Mischlingshund Jack. „Auf den sind die Kinder eh ganz scharf“, sagt Frank Rösch lachend. „Dadurch, dass wir die Kinder oft zu zweit betreuen, können wir tolle Sachen unternehmen wie zum Beispiel schwimmen gehen“, sagt die 44-jährige Margit Rösch, die zusätzlich 19,5 Stunden pro Woche im Einzelhandel arbeitet. Zwar seien sie für die Kinder eine Art Tagesfamilie, aber kein Elternersatz, wie beide betonen. „Es ist wichtig, dass die Kinder gerne zu uns kommen, aber mindestens genauso wichtig, dass sie gerne wieder nach Hause gehen“, erklärt Margit Rösch.

Gerade für die Kinder von alleinerziehenden Müttern kann ein Tagesvater sinnvoll sein, um ein männliches Rollenvorbild zu haben. Und ein wertvoller Seelsorger und Ratgeber ist Frank Rösch auch: „Da ich jeden Tag mit den Kindern und ihren Eltern zu tun habe, werde ich hin und wieder um Rat gefragt“, erzählt der Tagesvater. Tipps gebe er gerne, egal, ob es um technische Dinge oder Erziehungsfragen geht.

Mehr Infos gibt es unter Telefon 07351/154848 und auf der Homepage des Tagesmütter- und Elternvereins im Landkreis Biberach: