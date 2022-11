Tagesmütter: „Unsere Betreuung soll nicht nur für besser Gestellte möglich sein“

Jüngst hat das Tagesmütternetz auf seine Situation aufmerksam gemacht und mehr Unterstützung von der Politik und dem Landkreis gefordert. Im Nachgang zu unserem Artikel „Viel Einsatz, wenig Lohn: Tagesmütter im Bodenseekreis fordern mehr Unterstützung“ melden sich Susann Struppek, Alexandra Fleck und Dolores Dutschke noch einmal zu Wort.

Die Tagesmütter nehmen Stellung zur Aussage von Sozialdezernent Ignaz Wetzel. Der verwies bei der Forderung nach finanzieller Unterstützung für Vor- und Nachbearbeitungszeiten sowie für Fortbildungen auf die Selbstständigkeit der Tageseltern. Da diese selbst Verträge mit den Eltern ihrer Schützlinge schließen, stünde es ihnen offen, von diesen zusätzliche Betreuungskosten zu verlangen. „Um die Kosten von Urlaub, Krankheit, Vor- und Nachbereitungszeiten und Fortbildung zu decken, müssten wir einen Betrag von 5,30 Euro pro Stunde zusätzlich verlangen“, rechnen die Tagesmütter vor. „Das entspricht einen Aufschlag von über 900 Euro monatlich.“

Keine Wahlfreiheit

Laut der Kostenbeitragssatzung vom Landratsamt Bodenseekreis zahlen die Eltern an das Jugendamt einen Beitrag von etwa 480 Euro pro Monat für die Betreuung ihres Kindes im Rahmen der Tagespflege. Ein solcher Zuschlag an die Eltern stünde „in starkem Kontrast zur gesetzlich geregelten Gleichberechtigung zwischen den Betreuungsformen Kindertagespflege und Kita im U3-Bereich“, schreibt das Tagesmütternetz in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Das stellt die Wahlfreiheit der Eltern tatsächlich in Frage, weil Kindertagespflege dann nur für finanziell besser Gestellte in Betracht käme.“

Die Tagesmütter gehen auch auf die im Artikel vorgestellte Vertretungsregelung im Tandem ein, die das Jugendamt anstrebt. Diese sieht vor, zwei Tagespflegepersonen zusammenzubringen, die gemeinsam nicht mehr als die erlaubten fünf Kinder betreuen. Bei einem Ausfall übernimmt eine Person alle Kinder der anderen. Voraussetzung dazu wäre, dass die beiden nicht weit voneinander entfernt wohnen und arbeiten und sich im Alltag häufig treffen – mal bei der einen oder der anderen, damit die Kleinkinder die Gegebenheiten kennen.

Kritik am Tandem-Modell

„Schon bei einer Tagespflegeperson, die mehr als zwei Kinder betreut, ist ein Tandem undurchführbar“, beziehen die Struppek, Dutschke und Fleck Stellung. Denn „jede Tagespflegeperson darf nur fünf Kinder zeitgleich betreuen.“ So entscheide sich eine Tagesmutter häufig sehr bewusst dazu, aus räumlichen oder persönlichen Gründen, weniger Kinder als die fünf erlaubten aufzunehmen. „Aus diesem Grund bitten wir das Jugendamt auch weiterhin, andere Vertretungsmodelle in Betracht zu ziehen“, formuliert das Netzwerk, selbst wenn dies eine höhere finanzielle Belastung bedeute.