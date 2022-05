Tagesmütter und -väter im Landkreis gesucht

Das Jugendamt Ravensburg und die regionalen Vermittlungsstellen für Kindertagespflege bieten im Juni erneut einen Vorbereitungskurs für Tagesmütter und Tagesväter an.

Der Kurs findet an fünf Freitagnachmittagen und an drei Samstagen von Juni bis Juli statt. Wichtige Voraussetzungen für die Teilnahme sind laut Veranstalter die Freude am Umgang mit Kindern, erzieherische Erfahrungen und die Bereitschaft, diese durch Qualifizierung und Fortbildung weiter zu vertiefen. Die Veranstaltung „Einführung in die Kindertagespflege“ macht am Freitag, 24. Juni, von 14 bis 18 Uhr, in Leutkirch den Auftakt. Die Qualifizierung wird kostenfrei angeboten. Eine Bewerbung bei den Vermittlungsstellen für Kindertagespflege ist erforderlich. Anmeldeschluss ist der 31. Mai.

Ansprechpartnerinnen im Allgäu sind Sylvia Müller-Gohdes und Christiane Woelk, Telefon 07522 / 707 50 15, im Schussental Anja Staib und Christina Neubauer, Telefon 0751 / 362 56 36 und in der Region Nordwest Christine Leierseder und Dagmar Soherr, Telefon 07524 / 40 11 68 12.