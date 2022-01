Tagesmütter und -väter gesucht – Nächster Vorbereitungskurs startet im März

Das Jugendamt und die regionalen Vermittlungsstellen für Kindertagespflege bieten im März einen vierteiligen Vorbereitungskurs für Tagesmütter und Tagesväter in Weingarten an. Der Kurs findet an fünf Freitagnachmittagen und an drei Samstagen von März bis April statt. Die Teilnehmenden werden umfassend auf ihre Tätigkeit vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Ravensburg. Wichtige Voraussetzungen sind Freude am Umgang mit Kindern, erzieherische Erfahrungen und die Bereitschaft, diese durch Qualifizierung und Fortbildung weiter zu vertiefen.

Den Auftakt macht die ganztägige Veranstaltung „Einführung in die Kindertagespflege“ am Freitag, den 11. März von 14 bis 18 Uhr in Weingarten. Die Qualifizierung wird kostenfrei angeboten. Eine Anmeldung beim Jugendamt unter m.dittus@rv.de ist erforderlich; Anmeldeschluss ist der 25. Februar. Drei regionale Vermittlungsstellen stehen im Landkreis Ravensburg für alle Fragen rund um die Kindertagespflege zur Verfügung. Ansprechpartnerinnen in der Region Allgäu sind Sylvia Müller-Gohdes und Christiane Woelk, Telefon 07522 / 707 501 5, E-Mail ktp-allgaeu@diakonie-oab.de. In der Region Schussental beraten Anja Staib und Christina Neubauer, Telefon 0751 / 362 563 6, E-Mail tagesmuettervermittlung-rv@caritas-bodensee-oberschwaben.de. In der Region Nordwest beraten Christine Leierseder und Dagmar Soherr, Telefon 07524 / 401 168 12, E-Mail tagesmuettervermittlung-bw@caritas-bodensee-oberschwaben.de. Die Vermittlung, Beratung und Begleitung der Kindertagespflege wird im Landkreis Ravensburg in Kooperation von Landratsamt Ravensburg, Caritas Bodensee-Oberschwaben und Diakonischem Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee angeboten.