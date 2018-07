Tagesergebnisse der Oddset-Spiele vom 15.08.2009

Nr Spielpaarung Ergebnis Quote 19 FC Union Berlin - Fort. Düsseldorf 1:0 1,80 20 Hansa Rostock - TSV 1860 München 2:1 2,00 21 FC Chelsea - Hull City 2:1 1,15 22 Bor. Dortmund II - KickersOffenbach 0:0 2,80 23 Erzgebirge Aue - Carl Zeiss Jena 0:0 2,85 24 Holstein Kiel - Werder Bremen II 4:0 1,80 25 RW Erfurt - Unterhaching 1:1 2,70 26 SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim 3:0 1,50 27 VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 04 5:2 1,90 28 W. Burghausen - Ein.Braunschweig 0:2 2,35 29 Bay. Leverkusen - 1899 Hoffenheim 1:0 1,90 30 Bay. Leverkusen - 1899Hoffenheim+1 1:1 3,15 31 Eintr. Frankfurt - 1. FC Nürnberg 1:1 2,85 32 Eintr. Frankfurt - 1. FC Nürnberg+1 1:2 1,60 33 Bayern München - Werder Bremen 1:1 3,00 34 Bayern München - Werder Bremen+1 1:2 2,05 35 Hamburger SV - Bor. Dortmund 4:1 1,85 36 Hamburger SV - Bor. Dortmund+1 4:2 3,30 37 Hannover 96 - FSV Mainz 05 1:1 2,80 38 Hannover 96 - FSV Mainz 05+1 1:2 1,75 39 VfB Stuttgart - SC Freiburg 4:2 1,40 40 VfB Stuttgart - SC Freiburg+1 4:3 2,00 41 Aston Villa - Wigan Athletic 0:2 4,00 42 Blackburn Rovers - Manchester City 0:2 1,90 43 Bolton Wanderers - FC Sunderland 0:1 2,65 44 FC Portsmouth - FC Fulham 0:1 2,30 45 Stoke City - FC Burnley 2:0 1,80 46 Wolverhampton W. - West Ham Utd. 0:2 2,30 47 FC Sion - FC Zürich 3:3 2,85 48 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:3 1,75 49 1. FC Köln+1 - VfL Wolfsburg 2:3 2,90 50 FC Everton - FC Arsenal 1:6 2,10 51 Trabzonspor - Diyarbakirspor 1:2 6,00 52 AS Nancy - AS Monaco 4:0 2,10 53 FC 56 Lorient - HSC Montpellier 2:2 2,70 54 FC Sochaux - Girond. Bordeaux 2:3 1,80 55 Olympique Lyon - Valenciennes FC 1:0 1,20 56 Paris St.Germain - UC Le Mans 3:1 1,50 57 RC Lens - AJ Auxerre 2:0 2,10 58 FC Toulouse - AS St. Etienne 3:1 1,75 59 Galatasaray - Denizlispor 4:1 1,20