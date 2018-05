Tagesausflug mit dem Frauenbund

Der katholische Frauenbund lädt alle Interessierten zu einem Tagesausflug am Mittwoch, 6. Juni, ein. Ziel der Fahrt ist die Sülchenkirche, die Grablege der Bischöfe vor den Toren der Stadt Rottenburg. Sie wurde nach fünf Jahren Renovierung und archäologischen Grabungen und Forschungen im November 2017 wieder eröffnet . Von unschätzbarem Wert sind die herausragenden Funde aus dem frühen Mittelalter wie auch aus der Barockzeit, die von Archäologen des Landesdenkmalamtes geborgen wurden. Die spektakulären Funde werden in einer Dauerausstellung in der Unterkirche präsentiert und bei der Führung erklärt. Nach dem Mittagessen geht die Fahrt weiter zu „Ritter-Sport“ in Waldenburg..

Abfahrt ist am 6. Juni um 8 Uhr am Bahnhof. Fahrt und Eintritt kosten 29 Euro. Anmeldung unter Telefon 07961 / 54808..