Tage des Nagers in Villingen sind gezählt

"Eberhard mag heute wohl keine roten Äpfel." Paul Wehrle wirkt fast ein wenig enttäuscht, als er sieht, dass die Früchte achtlos auf dem Boden liegen gelassen werden. Eberhard interessiert sich tatsächlich nicht dafür, er scheint wohl satt zu sein und geht stattdessen ein wenig am Ufer entlang.

Was Sie jetzt wissen müssen: Eberhard ist etwa 50 Zentimeter lang, bringt um die acht Kilo auf die Waage und hat rötlichbraunes Fell – denn er ist eine Nutria. Aber nicht irgendeine. Das wird schnell klar, wenn man einen Ausflug an das Hochwasserrückhaltebecken des Krebsgrabens in der Nähe der ehemaligen Jugendherberge in Villingen macht.

Denn der possierliche Nager ist hier in den vergangenen Monaten zu einer Attraktion geworden. Paul Wehrle ist einer jener, die seit einiger Zeit regelmäßig hier her kommen, um die aus Südamerika stammende Biberratte zu besuchen.

Das mit dem Namen habe sich dann auch irgendwie ergeben, "manche nennen ihn auch Bruno oder Oskar", so der 54-Jährige. Aber er hält weiter an Eberhard fest, das hat auch einen guten Grund. "Ich bild mir ein, dass er auf den Zuruf ›Eberhard‹ hört", erklärt der Naturliebhaber und fügt dann schmunzelnd an: "Wenn ich ihn rufe, kommt er von seiner Insel hergeschwommen, das kann ja kein Zufall sein!"

Zufall ist aber keinesfalls, dass das zutrauliche Tier für eine ziemliche Frequenz rund um das Gewässer sorgt. Anwohner kommen gezielt hier her, um Eberhard zu beobachten und zu füttern. Wehrle kennt – abgesehen von den Äpfeln – die Vorlieben seines Lieblingstieres: "Bananen isst er, auch Kohlrabiblätter – nur die Trauben hat er verschmäht."

Einen Schritt weiter gehen andere, auch Kinder, die Eberhard streicheln. Das ist angesichts seiner große Nagezähne aber keine sonderlich gute Idee. Wehrle hat das am eigenen Laib erfahren. "Er kam immer näher und da hat mich der Streichelreflex gepackt – das war leichtsinnig." Denn kurz darauf spürte er die Zähne der Nutria und hält seit dem lieber ein bisschen mehr Abstand.

Dass er so zutraulich ist, sorgt bei den Besuchern schon für Gesprächsstoff. Ein älteres Paar, welches auf der Bank Platz genommen hat, um Eberhard zu beobachten (mittlerweile nagt er tatsächlich genüsslich an den Äpfeln), meint den Grund zu kennen. "Die Nutria ist bestimmt ausgesetzt worden!", so der Mann. denn in der DDR hätte man die Tiere gehalten – als Pelz- und Fleischlieferant.

Keinerlei Verständnis für das Treiben vor Ort hat derweil der stellvertretende Forstamtsleiter und Wildtierexperte Roland Brauner. "Es ist traurig, dass man nach wie vor nicht verstanden hat, dass Wildtiere nicht gefüttert und domestiziert werden sollten", so Brauner. Er verstehe nicht, warum nicht akzeptieren werden könne, dass die Tiere nur beobachtet werden sollten.

Wenn die Nutria weiter gefüttert werde, würde sie sich vermehren – und könnte dann in der Folge zu Problemen führen. Das bestätigt auch die Stadtverwaltung, die für das Hochwasserrückhaltebecken zuständig ist. "Im Gegensatz zum Biber können sich Nutrias jederzeit fortpflanzen und deshalb vermehrt sich die Art extrem schnell", beschreibt Pressesprecherin Madlen Falke das Problem. Mit mehreren Würfen könnte innerhalb kürzester Zeit eine Gemeinschaft von zehn bis 15 Tieren entstehen.

Und dann wird es für den Damm der Hochwasserschutzanlage am Krebsgraben gefährlich. Denn: Die Art lebt innerhalb von selbstgebauten Erdbauten. "Durch die Grabtätigkeit der Nutrias und dem damit verbundenen Unterhöhlen des Dammes entsteht eine nichtkalkulierbare Gefahr, die im Einstaufall durchaus auch einen Dammbruch zur Folge haben könnte", erklärt Falke.

Diese Gefahr muss gebannt werden – zumal es bei solchen geschütteten Dämmen strengere Richtlinien gebe. Die Stadt muss also handeln. Und Eberhard muss weg. Die Stadt habe deshalb den Auftrag erteilt, den Nager mithilfe einer Lebendfalle aus dem Bereich "zu entnehmen", wie es fachlich heißt. Nur so könne, wie Falke erklärt, "ein ordnungsgemäßer Betrieb der Hochwasserschutzanlage gewährleistet" werden. Die Tage von Eberhard sind somit gezählt – zumindest am Krebsgraben.