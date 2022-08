Tag des offenen Denkmals in Schelklingen

Schelklingen (sz) - Der Tag des offenen Denkmals findet am Sonntag, 11. September, von 10 bis 18 Uhr statt. Schelklingen feiert mit und öffnet zu diesem Tag alle Denkmäler im Stadtgebiet. Der Eintritt in die Denkmäler ist kostenfrei. Auch die drei UNESCO-Auszeichnungen der Stadt, das Welterbe Höhlen- und Eiszeitkunst Schwäbische Alb, das Biosphärengebiet Schwäbische Alb sowie der Global Geopark Schwäbische Alb präsentieren sich an diesem Tag wieder, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Hauptaustragungs- und präsentationsort ist in diesem Jahr das Biosphäreninfozentrum in Schelklingen-Hütten. Geplant sind Aktionen im Biosphärengebiet, eine Bewirtung aus den Backhäusern von Hütten und Sondernach und weitere Aktivitäten rund um die drei UNESCO-Auszeichnungen. In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Urgeschichte aus Blaubeuren und Rudi Walter aus Schelklingen ist ein abwechslungsreiches Programm am Geißenklösterle und am Hohle Fels entstanden. An den beiden Höhlen dreht sich an diesem Tag alles um Archäologie, Funde und Spuren aus der Steinzeit.