Tipps und Ideen zum Tag des deutschen Bieres

Woher kommt eigentlich "der Tag des deutschen Bieres"?

Der 23. April steht seit über 500 Jahren traditionell für den Tag des deutschen Bieres. An diesem Tag wurde im Jahr 1516 in Ingolstadt das Reinheitsgebot für Bier verkündet. Laut diesem darf zum Brauen von Bier nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden. Das Reinheitsgebot gilt als älteste lebensmittelrechtliche Vorschrift der Welt. Der Tag des Deutschen Bieres findet jährlich am 23. April statt, dem Jahrestag des Erlasses.

Einige mittelständische und Familien-Brauereien in Süddeutschland, die sich in der "Gütegemeinschaft Traditionsbier" zusammengeschlossen haben, brauen seit 2003 jeweils zum Tag des Deutschen Bieres limitierte Spezialbiere unter dem Namen "Jahrgangsbier 23.04." ein, das nach ca. 120 Tagen (also Ende August) in den Handel kommt.

Hätten Sie das gewusst?

Die beliebteste Biersorte der Deutschen ist das Pils.

Immer beliebter werden jedoch auch alkoholfreie Biere. Der Absatz Alkoholfreier Biere hat sich seit 2018 verdoppelt.

Der durchschnittliche Pro-Kopf Verbrauch an Bier liegt bei den Deutschen bei 94,6 Liter pro Jahr.

Laut dem statistischen Bundesamt liegt Baden-Württemberg 2021, mit 212 betriebenen Braustätten, auf Platz 2 der deutschen Bundesländer mit den meisten betriebenen Braustätten. Mit 631 betriebenen Braustätten besetzt Bayern den Platz 1 der Liste.

Am häufigsten konsumieren die Deutschen Bier der Marken Krombacher, Beck's und Warsteiner. Es ist jedoch ein deutlicher Trend hin zu kleineren regionalen Spezialitäten zu erkennen.

Ein paar schöne Ideen, die Sie am Tag des Bieres mit Ihren Freunden und Freundinnen unternehmen könnten:

Bierbrauerei-Set

Haben Sie schon einmal selbst Bier gebraut? Nein?

Über den Geschmack lässt sich streiten, Spaß macht es aber auf alle Fälle. Bis das selbst gebraute Bier fertig ist dauert es allerdings weitere 7 Tage. Ein Set, um 5 Liter Helles selbst zu brauen erhalten Sie für knapp 70,- €. (Braubox®, Sorte Helles I Bierbrauset zum Bier brauen in der Küche. Wir empfehlen beim Kauf auf die Verwendung von frische Zutaten und wiederverwendbaren Utensilien zu achten.

Braubox

Bierprobe

Bierprobe mit Freunden selber machen: Wählen Sie 4-5 Biere aus, die Sie verkosten wollen. Wir empfehlen auch 1-2 alkoholfreie Biere dazu zu nehmen. Wir sind gespannt ob Sie den Unterschied schmecken! Sie können regionale Biere verwenden oder falls Sie diese schon zu gut kennen, gibt es auch fertige Sets mit Anleitung für die Probe. Ein Set mit Anleitung kostet ca. 19,- €. Es hängt jedoch immer davon ab, wie viele Biere im Set enthalten sind. (Bierset mit 12 Bieren von Privatbrauereien aus Deutschland und Österreich

Bierprobeset

Blasmusikabend

Lassen Sie den Tag im Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen beim Blasmusikabend der Musikkapelle Schnetzenhausen ausklingen. Der Eintritt kostet 6,-€. Los geht’s am Samstag, den 23.04.2022 um 20:00 Uhr.

Oder doch lieber eine kleine Geschenkidee zur Feier des Tages:

