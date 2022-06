Tag der offenenGartentür am 26. Juni

„Heimische Paradiese entdecken“: Unter diesem Motto sind am Sonntag, 26. Juni, wieder zahlreiche private Gärten für Besucher geöffnet. Von 10 bis 17 Uhr findet der diesjährige „Tag der offenen Gartentür“ statt.

Wer sich neue Ideen holen oder sich über die neuesten Gartentipps austauschen möchte, der ist beim Tag der offenen Gartentür genau richtig“, sagt der Lindauer Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, Bernd Brunner. Über die Jahre habe sich der Tag zu einer richtigen Infobörse entwickelt.

Das sind die geöffneten Gärten: Thomas und Eliane Rost öffnen in der Rickenbacherstraße 104b in Lindau ihren 100 Quadratmeter großen reinen Naturgarten, direkt am Rickenbach mit Schwerpunkt Funkien und viel Lebensraum für Weinbergschnecken, Vögel, Wespen und Hornissen. Bittekeine Hunde, Parken entlang der Straße, nicht im Hof.

Die Gartenanlage Eichwald in der Eichwaldstraße in Lindau (gegenüber der Therme) öffnet ihre Türen. Vielfältige Gartenformen von 100 bis 450 Quadratmeter mit zahlreichen Zier- und Nutzpflanzen gibt es zu entdecken.

Der Verein „Grünes Klassenzimmer Lindau“ in der Anheggerstraße 40 in Lindau lädt in sein Naturparadies ein. Eine 12 000 Quadratmeter große ehemalige Parkanlage mit altem Baumbestand, die jetzt als Kindergarten genutzt wird und viele Möglichkeiten bietet, die Natur zu entdecken.

Der Verein Haug am Brückele in der der Köchlinstraße 23 in Lindau öffnet sein 1700 Quadratmeter großes Hofgrundstück mit Bauerngarten im alten Ortskern von Lindau-Reutin. Die Vereinsmitglieder pflegen den Garten und leiten Kindergruppen zum nachhaltigen Umgang mit der Natur an.

Rita Motz zeigt in Heimisreutin 6 in Lindau ihren 400 Quadratmeter großen Gemüse- und Beerengarten mit über 30 verschiedenen Gemüsesorten. Tipps und Tricks rund um Gemüse und Beeren. Bitte keine Hunde.

Der Verein „Blumen- und Gartenfreunde Lindenberg“ in der Sonnenhalde 15a in Lindenberg lädt ein in seinen 20 Jahre alten Lehrgarten. Im 1000 Quadratmeter großen Schaugarten befinden sich Obstbäume, Bauerngarten, Beerensträucher, Hochbeete, Blumenwiese und viele Rosen und Stauden. Es gibt ein Rahmenprogramm. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

Eine Anmeldung ist nirgends erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenlos.