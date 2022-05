Tag der offenen Tür bei den Modellbahnfreunden

Bad Waldsee (sz) - Nach zwei Jahren des Wartens laden die Eisenbahnfreunde Bad Waldsee zum Tag der offenen Tür am Vatertag ein. Erstmals nach der Pandemie öffnen die Modellbahner wieder die Türen ihres Vereinsheim für Besucher. Im Club-Keller stellen die Eisenbahner diesmal zwei Modellanlagen aus. Die bekannte große Modulanlage und zusätzlich das trotz Corona immer weiter gewachsene Projekt „Bad Waldsee“. Die Modellbauer stehen den Besuchern Rede und Antwort – und geben auch gerne Hilfestellung für deren eigenen Projekte oder technische Unterstützung, soweit dies möglich ist. Geöffnet ist das Vereinheim am Vatertag, 26.Mai, ab 10 bis 16 Uhr. Das Vereinsheim befindet sich in der Steinenberger Str. 3 in Bad Waldsee, es liegt im hinteren Teil des Gebäudes, bei Lidl vorbei in Richtung Tiershop. Der Eintritt ist frei. Am Tag der Veranstaltung kommen die zu der Zeit gültigen Coronaregeln zur Anwendung.