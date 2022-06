Tag der offenen Tür am Lehrbienenstand

Ulm (sz) - Der Lehrbienenstand der Ulmer Imker steht am Samstag, 2. Juli, von 10 bis 17 Uhr offen für alle, die in die Welt der Bienen eintauchen wollen. Möglich sind Einblicke in das Leben der Bienenvölker. Imker geben Informationen zur Bienenhaltung, den Produkten der Bienen und zu Wildbienen. Der Lehrbienenstand befindet sich im Kleingartengebiet „Lehrer Tal“. Der Zugang ist ab der Haltestelle Multscherschule der Linien 2 und 5 sowie an der Straße „Am Eselsberg“ beschildert. Infos auch unter www.imker-ulm.de