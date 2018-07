Tag der Heimat: Vertriebene sind leuchtendes Beispiel

Mit einem bunten Programm haben der Bund der Vertriebenen (BdV), die Landsmannschaften der Deutschen aus Russland (LdDR) und der Oberschlesier (LdO) gestern im GZH den „Tag der Heimat“ begangen. Politiker lobten die Vertriebenen als Beispiel für gelungene Integration.

„Flucht und Vertreibung“ sollten verbindlicher Unterrichtsstoff in Realschulen und Gymnasien in ganz Deutschland sein, forderte die BdV-Kreisvorsitzende Nina Dickmann im vollbesetzten Alfred-Colsman-Saal. Kritisch kommentierte sie die gegen null tendierenden Aussiedlerzahlen. Schuld daran sei das seit dem 1. Januar 2005 geltende Zuwanderungsgesetz „samt der darin fixierten Überbetonung deutscher Sprachkenntnisse im Spätaussiedleraufnahmeverfahren“.

„Durch die Wahrheit zum Miteinander“, lautete das Motto des gestrigen Tages, zu dem der stellvertretende Landrat Joachim Kruschwitz namens des Bodenseekreises die Vertriebenen als bestes Beispiel dafür bezeichnete, dass Integration gelingen kann. „Niemand darf seine Wurzeln vergessen. Sie sind der Ursprung unseres Lebens“, zitiert MdL Hans-Peter Wetzel (FDP) den italienischen Regisseur Frederico Fellini. Er erinnerte an die erfolgreiche Integration von nahezu 14 Millionen Menschen nach dem Krieg, die völlig verarmt in ein vollkommen verwüstetes Land gekommen seien. So sei ein neues Volk aus „Binnenmenschen und Ostvertriebenen“ entstanden, wie es Horst Köhler einmal genannt habe. Wetzel wörtlich: „Diese gute und gelungene Integration war aber nur möglich, weil alle Menschen bei uns die Integration wollten und intensiv dazu beigetragen haben“.

MdL Norbert Zeller (SPD) bemerkte, miteinander zu leben gehöre zu den schwierigsten Dingen. Damit dies gelinge sei Voraussetzung, einander zuzuhören. Nicht jedem sei die Versöhnung leichtgefallen, aber Versöhnung sei die Voraussetzung zum Miteinander. Wie das gut funktionieren könne, zeige die deutsch-polnische Gesellschaft im Bodenseekreis. Vertreibung sei etwas Unmenschliches, damals wie heute. Zeller forderte, sich um die zu kümmern, „die zu uns kommen“. Aus Würzburg war die Landesvorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Leontine Wacker, angereist. Im Auftrag des OB grüßte Stadträtin Magda Krom. „So wenig wie eine Mutter kann man auch Heimat nicht ersetzen, denn „Heimat ist mehr als der Wohnort“, sagte die in Ungarn Geborene. MdB Lothar Riebsamen (CDU) erinnerte in seiner Festrede an das Wunder, nach dem Krieg 14 Millionen Vertriebene integriert zu haben. Damals fehlten 4,3 Millionen Wohnungen, 70 Prozent aller Heimatvertriebenen waren auf dem Land untergebracht worden, erinnerte er. Integration sei heute so aktuell wie vor 60 Jahren. Die Vertriebenen seien eine Erfolgsgeschichte für gelungene Integration.

Mitglieder ausgezeichnet

Für langjährige Mitgliedschaft erhielten Elenore Bittner, Edelgard Gielnik, Adelheid Scharf, Pfarrer Theodor Anders, Siegmund Szarowski, und Herbert Kostka die Silberne Ehrennadel und eine Urkunde, ebenso die beiden Leiterinnen der folgenden Tanzgruppen, Swetlana Werner und Swetlana Koop. (sig)