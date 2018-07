„Tag der Festung“steigt am 6. Juni

ULM (sz) -- Der „Förderkreis Bundesfestung Ulm“ beteiligt sich erstmals am europaweiten „Tag der Forts“. Dieser findet heuer zum siebten Mal am Sonntag, 6. Juni, statt und hat seinen Ursprung in der Festungsstadt Köln. In Ulm heißt er „Tag der Festung“.

Da der Förderkreis in Ulm/Neu-Ulm erfreulicherweise mehr als „nur Forts“ zeigen kann, wurde der Name des Aktionstages an die lokale Situation angepasst und in den „Tag der Festung“ umbenannt.

Eine weitere Besonderheit: In Köln übernimmt ein Oberbürgermeister die Schirmherrschaft - in Ulm übernehmen dies „länderübergreifend“ der Ulmer OB Ivo Gönner und der Neu-Ulmer OB Gerold Noerenberg.

Der Förderkreis wird am 6. Juni in der Zeit zwischen zehn bis 17 Uhr rund 60 Veranstaltungen an 31 Stationen anbieten. Die Veranstalter haben es geschafft, dass zu 28 vereinseigenen Stationen noch weitere 20 Festungsnutzer an diesem Tag einen oder mehrere interessante Programmpunkte beitragen.

Die Veranstalter hoffen, dass auch die regelmäßig geöffneten Bauwerke wie die Wilhelmsburg oder das Fort Oberer Kuhberg und die sonst verschlossenen, eher unscheinbaren Bauwerke (Safranberg, Söflinger Türm, Friedrichsau, Gebäude auf dem Bundeswehr-Gelände) zum „Publikumsmagneten“ werden.