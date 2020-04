Tag der Arbeit findet im Netz statt

Erstmals seit der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Jahre 1949 wird es 2020 keine Demos und Kundgebungen auf Straßen und Plätzen zum Tag der Arbeit am 1. Mai geben, kündigt die IG Metall in einer Pressemitteilung an.

Die Gewerkschaft und ihre Mitglieder werden dennoch den Tag der Arbeit digital bestreiten, sagt Helene Sommer, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben. Seit dem Ausbruch der Corona-Krise sei die IG Metall die treibende Kraft für einen fairen Umgang mit den Beschäftigten und den Erhalt von Arbeitsplätzen, so Sommer weiter. Die Krise werfe ein grelles Licht auf die sozialen Schwachpunkte der Gesellschaft. Deshalb sei es die Aufgabe aller, über soziale und ökologische Alternativen für die Zeit nach der Krise nachzudenken. Ein weiter so wie bisher könne es nicht geben, so Sommer.

Ab 10 Uhr überträgt der Deutsche Gewerkschaftsbund einen regionalen Stream aus Baden-Württemberg auf www.bw.dgb.de/erstermai, auf facebook und auf Youtube, bei dem Landesvorsitzender Martin Kunzmann, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und weitere Gewerkschafter sprechen werden.