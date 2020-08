Tafelklavier wird im Kloster Habsthal aufgestellt

Von Agence France-Presse

In vielen Ländern ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor dem neuen Coronavirus inzwischen Pflicht. Skandinavien aber macht eine Ausnahme.

Egal ob in Supermärkten, Bussen oder belebten Fußgängerzonen - in Stockholm, Kopenhagen, Oslo, Helsinki und Reykjavik tragen nur wenige Menschen Mundschutz. Viele von ihnen sind Touristen.

In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben in den nordischen Ländern zwischen fünf und zehn Prozent der Befragten an, sich in der Öffentlichkeit mit einer ...