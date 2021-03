Tafel gegen die Armut in Deutschland

In Deutschland leben laut dem fünften Armuts- und Reichtumsbericht von 2017 ungefähr 15,7 Prozent der Menschen in Armut oder an der Armutsgrenze. Das entspricht etwa 13 Millionen Menschen.

Dagegen will die sogenannten Tafeln etwas unternehmen. Dort werden überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel gesammelt und an Bedürftige weitergegeben. Pro Jahr rettet die Tafel etwa 265 000 Tonnen Lebensmittel und verteilt sie an 1,6 Millionen Menschen. Es arbeiten 60 000 Menschen bei der Tafel.

Zurzeit gibt es mehr als 950 gemeinnützige Tafeln in Deutschland – auch in Bopfingen. Während der Corona-Pandemie fehlen der Tafel jedoch ehrenamtliche Helfer, da mehr als zwei Drittel der Tafel-Aktivisten zu der älteren Personengruppe gehören. Außerdem gibt es auch ältere Personen, die auf die Lebensmittel der Tafel angewiesen sind, für die es jedoch vor dem Hintergrund der Infektionsgefahr zu gefährlich scheint, zur Tafel zu gehen. Doch um diesen Personen die Lebensmittel trotzdem noch zu bringen, gibt es in manchen Städten eine Art Lieferservice, bei dem die Helfer die Lebensmittel vor die Haustür stellen oder es ihnen an bestimmten Orten vorbeibringen.

Auch in Bopfingen gibt es eine Tafel, die Lebensmittelspenden an bedürftige Mitbürger weitergibt. Wie die Bopfinger Tafel berichtet, gibt es in der Corona-Zeit weniger Spenden als sonst, allerdings steigt die Zahl der Bedürftigen gleichzeitig. In der Woche kommen durchschnittlich 200 bis 250 Personen in die Bopfinger Tafel, diese Zahl ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, aber in der Corona-Pandemie verstärkt sich der Trend noch weiter, weil das Geld der Bedürftigen immer knapper wird.