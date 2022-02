Täter tritt gegen Heck eines Autos

Ravensburg (sz) - In der Waidenhofener Straße in Oberhofen wurde am Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr ein geparktes Auto beschädigt. Augenscheinlich trat der Täter gegen das Heck des VW, sodass die hintere Stoßstange brach, teilt die Polizei mit. Der Schaden dürfte sich auf einige 100 Euro belaufen. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 8 03 33 33 bei der Polizei zu melden. Auch Hinweise auf eine bettelnde männliche Person, die in der Zeit an Haustüren in Oberhofen geklingelt hat und möglicherweise ebenfalls Angaben zur Sache machen kann, werden erbeten.