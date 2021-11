Taekwondo-Funktionär Abdullah Ünlübay hat den siebten Dan

Abdullah Ünlübay ist mit dem siebten Dan ausgezeichnet worden. Bei der Eröffnung der deutschen Meisterschaft, die sein Verein kürzlich in Ochsenhausen ausrichtete, überreichte ihm Stefan Klawiter, Präsident der Deutschen Taekwondo-Union, für seine Verdienste für das deutsche Taekwondo diese seltene Auszeichnung. Das hat die Bayerische Taekwondo-Union (BTU) zum Anlass für ein Portrait über den Ochsenhauser auf ihrer Website genommen.

„Für mich war diese Auszeichnung eine große Überraschung. Es macht mich sehr stolz, dass mein Engagement für den organisierten Taekwondo-Sport so viel Anerkennung findet“, erklärte Ünlübay, der bayerische und deutsche Kampfrichter-Referent, nach der Ehrung.

Im Leben von Ünlübay spielt der Taekwondo-Sport eine ganz große Rolle, erst als Sportler und anschließend als Funktionär. Mit dem Taekwondo-Training begann er 1993. Ab 1996 konzentrierte sich Ünlübay intensiv auf den Formenlauf. Während seiner zwölf Jahre dauernden Karriere gewann er bei den bayerischen Meisterschaften achtmal die Goldmedaille, wurde deutscher Meister und erkämpfte sich auf deutscher Ebene weitere fünf Medaillen.

Als er gefragt wurde, ob er in Deutschland das Turniermanagement übernehmen würde, erklärte er sich dazu bereit. Seit 23 Jahren legt er bei Turnieren, die von der DTU organisiert werden, die Matten in den Sporthallen aus, baut und verkabelt die Scoreboards (Punktetafeln) und hält das ganze Equipment instand. „Bei diesen Turnieren bin ich immer als Erster in der Sporthalle und gehe als Letzter nach Hause“, so Ünlübay.

Als Ünlübay von den Vertretern der bayerischen Vereine zum Kampfrichter-Referenten für den Zweikampf in den Vorstand der BTU gewählt wurde, beendete er im Jahr 2008 seine sportliche Karriere, um sich intensiv seiner neuen Aufgabe widmen zu können.

Kurz nachdem er sein neues Amt übernommen hatte, führte er in Bayern die Coach-Lizenz ein. Bei den bayerischen Turnieren stellte er nämlich sehr schnell fest, dass nicht alle Vereinstrainer die Regeln der Wettkampfordnung kennen. „Ich habe mich deshalb entschlossen, Coach-Lehrgänge mit dem Erwerb einer Lizenz anzubieten, bei denen unter anderem das Regelwerk besprochen wird. Nachdem dann nur noch Trainer mit Coach-Lizenz auf die Fläche durften, lief bei den Turnieren alles viel ruhiger, besonnener ab.“ 2011 bestand Ünlübay die Prüfung als internationaler Kampfrichter. Jedes Jahr wird er bei sechs bis acht Auslandseinsätzen eingesetzt. „Im Jahr 2018 war ich sogar 15-mal als internationaler Kampfrichter im Einsatz.“

Seine gewissenhafte und kontinuierliche Funktionärsarbeit hat auch das DTU-Präsidium aufmerksam verfolgt. 2016 bot man ihm die Aufgabe des DTU-Kampfrichter-Referenten an. Dieses Amt führt er bis heute aus.

Vor zwei Jahren wurde Abdullah Ünlübay vom World Taekwondo zum Ausbilder für WT-Coach-Lizenzen ernannt. Von einem Team wird die Ausbildung in drei Sprachen – und zwar Deutsch, Englisch und Türkisch – angeboten. Bis heute wurde Ünlübay bei der Ausbildung von weltweit mehr als 400 Coaches eingesetzt, davon mehr als 200 aus der Türkei.

Es versteht sich von selbst, dass man solche zeitintensiven Aufgaben nur dann durchführen kann, wenn die Familie hinter einem steht. Ünlübays Frau Rezzan (3. Dan) und seine beiden Kinder Zekiye (2. Poom) und Remzi (1. Dan) betreiben selbst Taekwondo. „Ohne Unterstützung von meiner Frau und auch von meinen Kindern könnte ich das alles gar nicht schaffen. Von hier aus nochmals ein herzliches Dankeschön an meine Familie.“

Alle Familienmitglieder sind beim 2018 gegründeten Verein Ünlübay Taekwondo in Ochsenhausen als Trainer beschäftigt. Im ersten Training standen gerade einmal 20 Mitglieder in der Turnhalle. Trotz Corona hat der Verein heute mehr als 250 Mitglieder.