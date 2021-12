Täglich öffnet sich ein Türchen

„Alle Jahre wieder“ macht die Musikkapelle Zwiefaltendorf in der Vorweihnachtszeit mit ihrem Adventskalender aufmerksam auf das bevorstehende Kreismusikfest des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach im kommenden Jahr vom 13. bis 16. Mai 2022 in Zwiefaltendorf. Die Aktion, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfand, kam gut an. Karl Lamp, stellvertretender Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach, konnte am vergangenen Dienstag die Gewinnnummern der 24 Preise im Beisein des ersten Vorsitzenden der Musikkapelle Zwiefaltendorf, Ludwig Schwendele, und seiner Stellvertreterin Andrea Münch, ziehen.

Um Geldpreise von 20 bis 100 Euro und um teilweise originelle Geschenkideen hatte sich die Hauptinitiatorin Andrea Münch bemüht. Es hat sich gelohnt. Von den 500 Adventskalendern mit dem Titelbild „Zwiefaltendorf by Night“ von Thomas Blank blieben letztlich fünf Stück übrig.

„Besondere Preise haben wir für die Sonntage und für den Nikolaustag ausgewählt“, so die zweite Vorsitzende. Zwei Plätze auf der Ehrentribüne beim Kreismusikfest sowie Ständchen der Musikkapelle Zwiefaltendorf gab es ebenfalls zu gewinnen. Freier Eintritt beim Kreismusikfest, verbunden mit Freigetränken sowie die traditionelle Schwarzwälder Kirschtorte waren unter den 24 Preisen.

Die Gewinner werden täglich an der Gemeindeanschlagtafel sowie unter www.mk-zwiefaltendorf.de veröffentlicht. Die Preise können gegen Vorlage des Kalenders nach Absprache bei Thomas Blank, Telefon 07373/643, in der Brauerei Blank abgeholt werden.

Karl Lamp, passionierter Hobby-Korbflechter, kündigte an, bei der nächsten Adventskalender-Aktion auch einen Preis in Form eines selbstgeflochtenen Geschenkkorbes beizusteuern.

Die Zwiefaltendorfer Musiker sind zuversichtlich, ihr Kreismusikfest im kommenden Jahr abhalten zu können. Der Kreisverband Biberach wird demnächst die Ausschreibung an die Musikkapellen für Umzug und Wertungsspiel versenden. Eine rechtzeitige Rückmeldung würde die Veranstalter freuen, findet doch bereits am 19. März der Festabend statt, und „da sollte alles in trockenen Tüchern sein“, so Zwiefaltendorfs Dirigent Josef Uhl.