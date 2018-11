Die SGM Aitrach/Tannheim empfängt in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee den SV Beuren II. Anstoß in Tannheim ist am Sonntag um 14.30 Uhr. Im Duell der Tabellennachbarn ist die Marschroute für beide Mannschaften klar. Beide benötigen weiter dringend Punkte im Abstiegskampf. Die SGM geht als Tabellenelfter mit zwei Punkten Vorsprung auf Beuren II in die Partie. Das Hinrundenspiel entschied Aitrach/Tannheim auswärts mit 2:1 für sich.