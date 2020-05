Zu einem Polizeieinsatz ist es am Donnerstagvormittag in der Schramberger Straße in Schwenningen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen nicht natürlichen Todesfall einer 39-Jährigen.

Laut Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz hatte eine Notärztin nur noch den Tod einer 39-jährigen Frau in einer Wohnung in der Schramberger Straße feststellen können. Die Notärztin stellte eine nicht natürliche Todesart fest.

Polizei, Kriminalbeamte und Kriminaltechniker ermitteln seit Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus an der Schramberger Straße. Die Ermittlungen würden noch laufen und die Polizei sowie die Staatsanwaltschaft Konstanz müsste erst „Fakten“ haben, bevor sie weitere Informationen herausgeben, erklärte Polizeisprecher Herbert Storz vom Polizeipräsidium Konstanz.

Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich bei dem Opfer um eine Frau und Mutter, die allerdings in Trennung von ihrem Partner lebt und nicht mehr in der Schramberger Straße gewohnt hat. Vor Ort suchten Polizeibeamte und Kriminaltechniker in Schutzanzügen auch am frühen Donnerstagabend das Grundstück des Tatorts ab.