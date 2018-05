Unter dem Motto „Schräge Vögel“ stellt die Mittwochstöpfergruppe aus dem Haus der Jugend ihre Werke am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juni, in der Oase-Kreativwerkstatt in Aalen aus. Zu sehen sind am Freitag von 15 bis 19 Uhr und am Samstag von 11 bis 19 Uhr Gartenobjekte wie Kugeln, Schalen, Pflanzgefäße und mehr, die die Töpferinnen um Karin Witte gefertigt haben.