Täter hinterlassen aufgebrochenen Tresor

In einem Schrebergarten etwas abseits von Boll haben unbekannte Täter in der Zeit von Freitag 15.30 Uhr bis Samstag 9.30 Uhr einen aufgebrochenen Tresor hinterlassen. Der Schrebergarten liegt rund 300 Meter von der K 8223 entfernt am Waldrand, aufgrund von Maisfeldern und sonstigem Bewuchs von allen Seiten schwer einsehbar. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu wenden.