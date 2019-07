Nusplingen (sz) - Ein Zeuge hat laut Polizei am Samstag, 20. Juli, an einer Steitenstraße der Harthöfe in Nusplingen Schlachtabfälle eines Wildschweines gefunden. Der Täter ließen ließ den Kopf mit komplettem Fell sowie die Knochen zurück. Innerhalb eines Jahres ist dies der dritte Fall. In der Vergangenheit waren bereits die Abfälle eines Wildschweins sowie die Überreste von zwei Rehen bei den Harthöfen sowie in der Nähe von Schwenningen-Schönfeld entdeckt worden. Der Polizeiposten Meßstetten bittet um Hinweise unter der Telefonnummer Tel. 07431/935 31 90.