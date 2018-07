Täter bohrt Tank an.

Einer Polizeistrafe ist am Freitag um kurz nach 2 Uhr auf einem P+R Parkplatz in der Einkornstraße ein Auto aufgefallen, das mit einem Wagenheber angehoben gewesen ist. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug der Kraftstofftank angebohrt wurde.

Bei weiteren Ermittlungen konnte gegen 3.30 Uhr in unmittelbarer Nähe ein 19-Jähriger vorläufig festgenommen werden, der dringend verdächtig ist, den Tank angebohrt zu haben.