Symbolischer Spatenstich zum Start des Breitbandausbaus in Hettingen

Hettingen (sz)- Im Auftrag der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbH & Co.KG (BLS) kümmert sich die Netze BW GmbH um den Ausbau des Breitbandnetzes in Hettingen. Nach der Vertragsunterzeichnung im April, den vorbereitende Planungen und Informationsveranstaltungen kann nun der Tiefbau beginnen. Bürgermeisterin Dagmar Kuster nahm dies zum Anlass gemeinsam mit Maximilian Müller, Projektleiter im Team Breitband der Netze BW, Stefan Kempf, Leiter Kommunale Beziehungen des Regionalzentrums Heuberg-Bodensee der Netze BW, Dominik Herzog, Prokurist der BLS und Marc Latkowski, verantwortlicher Projektleiter sowie weiteren Vertretern aller Projektbeteiligten den Start mit einem ersten symbolischen Spatenstich zu begehen.

„Schnelles Internet ist wichtig für die digitale Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben“, erläutert Bürgermeisterin Kuster. „Deshalb freue ich mich, dass wir mit diesem Breitbandausbau nun unsere Versorgungslücken in Hettingen schließen können.“ Prokurist der BLS, Dominik Herzog, begrüßt den Start des Vorhabens ebenso: „Dieser Spatenstich ist ein weiterer Schritt in Richtung flächendeckender Glasfaserinfrastruktur im Landkreis.“

Projektträger der Breitbandförderung ist die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit VDI/VDE Innovation + Technik GmbH und TÜV Rheinland Consulting GmbH, im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) als auch das Land Baden-Württemberg in Instanz des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen. In Hettingen beträgt die Projektförderung durch den Bund 4,09 Millionen Euro und die Landesförderung 3.27 Millionen Euro.

Gearbeitet wird in nahezu ganz Inneringen, im Hettinger Gewerbegebiet und entlang der Straßen Im Tal, der Landesstraße L 313 sowie in der Stollbeckstraße bis zum Stollbeckhof, ebenso im Gebiet Dullenberg. Dabei werden auf einer Trasse von etwa 25 Kilometern Länge neue Leerrohrverbände in die Erde gelegt. In diese sowie in weitere zweieinhalb Kilometer bereits vorhandener Leerrohre werden dann die Gasfaserkabel eingeblasen. Zum Aufbau der sogenannten passiven Breitband-Infrastruktur gehören auch zehn Netzverteilerstationen und zwei Technikzentralen sowie die Realisierung von voraussichtlich knapp 440 Hausanschlüssen. Neben der Verlegung der sogenannten passiven Infrastruktur und der vorausgegangenen Planung und Projektierung übernimmt die Netze BW als Generalübernehmer auch das gesamte Hausanschlussmanagement und die Dokumentation.