Swingolfclub Allgäu-Bodensee verbessert sich auf Rang zwei

Nachdem der Saisonstart vor 14 Tagen für die Swingolf-Spieler des SGC Allgäu-Bodensee nicht sonderlich erfolgreich verlaufen ist, hatten die Spieler beim Doppelspieltag in Linz (Oberösterreich) die Möglichkeit diese Scharte auszuwetzen, um die 26 Schläge Rückstand auf den SGC Horbach zu verringern. Nach Bekanntgabe der individuellen Platzregeln starteten die Flights bei optimalen Witterungsbedingungen auf der 18-Loch-Anlage unterhalb des Pöstlingberges. Das Team verbesserte sich auf Platz zwei.

Die Spieler des SGC AB hatten sich viel vorgenommen und kamen mit den Platzverhältnissen bestens zurecht, während die anderen Teams so ihre Probleme hatten. Vor allem Timotheus Grall glänzte mit einer 64er-Runde sowie mit einem Hole-in-one. Aber auch Joachim Senf, Peter Zodel und Reinhard Philipp brachten Topresultate ins Ziel. So wurden genau 26 Schläge wettgemacht. Dies bedeutete am Ende, dass der SGC Allgäu-Bodensee in der Gesamtwertung zwei Plätze gutmachte und sich den ersten Platz mit den Franken des SGC Horbach teilte. Platz drei belegte der SGC Paulushofen vor Alling, Linz und Renningen. Wer jedoch aufseiten der Allgäuer geglaubt hatte, es ginge am zweiten Tag so weiter, wurde eines Besseren belehrt. Vielleicht war die Anspannung größer als gedacht.

Trotz ordentlicher Scores, waren die Gegner an diesem Tag einfach schlagstärker. Vor allem die Spieler des SGC Horbach brachten eine geschlossen starke Mannschaftsleistung ins Ziel und konnten die alleinige Tabellenführung mit 13 Schlägen Vorsprung übernehmen.

Als Resümee kann gesagt werden, dass der Abstand auf den Spitzenreiter um 13 Schläge verringert werden konnte und die Spannung in der Liga somit erhalten bleibt. Die zweite Mannschaft des Bundesligisten, in der II. Bundesliga Süd startend, spielten etwas verhalten, büßte daher am Wochenende fünf Schläge auf den Tabellenführer (ebenfalls SGC Horbach) ein, rangiert daher auf Platz zwei, nachdem sie vor den Spieltagen schlaggleich war. Neben Beate Senf, kamen hier Reiner Pilz, Wolfgang Flachs und Daniel Keck in die Wertung.