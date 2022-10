Swingende Weihnachtszeit mit den Swingig Hermlins

Tuttlingen (sz) „Christmasi in Swing“, ist das Motto einer die Weihnachtsshow mit The Swingig Hermlins in Tuttlingen. Wenn sich die Bandmitglieder bloß einig wären: Romantische, amerikanische Weihnachtsmelodien aus den 30er Jahren oder – wie Bandleader Andrej Hermlin findet – völlig unpassende laute Swingmusik? Der „Reeferman“ David Hermlin und „Mr. T“ Malte Tönnissen haben da ihre ganz eigenen Präferenzen, heißt es in der Pressemitteilung Und einige unbelehrbare Weihnachtsverweigerer um „Swingmachine“ Jörg von Nolting versuchen schließlich sogar, nach Trinidad zu entkommen. „Klingt verrückt - und ist es auch!“, heißt es in der Ankündigung. Ob es „Swinging Sweetheart“ Rachel Hermlin gelingt, das Weihnachtsfest der Band doch noch irgendwie zu retten? Antworten gibt es in der Weihnachtsshow „Christmas in Swing“ am Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr, in der Stadthalle Tuttlingen, Königsstraße 39.