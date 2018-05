SVW fährt zum Meister nach Dornstadt

In der Fußball-Kreisliga A Alb steigt der 27. Spieltag dieser Saison bereits am Samstag ab 15.30 Uhr. Im Fernduell um Rang zwei muss der SV Westerheim zum Spitzenreiter nach Dornstadt fahren, der TSV Blaubeuren empfängt den TSV Seißen. Der TSV Berghülen ist im Heimspiel gegen den SV Hörvelsingen zum Siegen verdammt. Die SF Dornstadt hat bereits unter der Woche durch einen 7:2-Erfolg gegen die SF Rammingen die Meisterschaft in der A-Alb-Staffel perfekt gemacht.

Mehr als seine Hausaufgaben machen kann der SV Westerheim in den letzten vier anstehenden Spielen der Saison nicht. Am Samstag geht es zum feststehenden Meister und Bezirksligaaufsteiger aus Dornstadt. „Das kann eine Chance für uns sein. Entweder spielt Dornstadt jetzt befreiter und noch besser auf oder sie lassen wirklich nach“, sagt Westerheims Abteilungsleiter Jochen Doll. Ob nun so oder so, der SVW weiß, was er abliefern muss. „Wir haben klipp und klar gesagt, dass wir aus den letzten vier Spielen vier Siege holen wollen und müssen. Und mit den Spielen, die wir zuletzt abgeliefert haben, sieht es auch gut aus“, meint Doll. „Der TSV Blaubeuren hat jedenfalls ein hartes Restprogramm vor sich und Spiele, die es in sich haben. Wenn wir alle unsere Spiele gewinnen, denke ich, dass wir am Ende auf dem Relegationsplatz stehen“, sagt Doll.

Der Wink der Westerheimer geht damit in Richtung der Partie des TSV Blaubeuren. Dieser hat am Samstag wirklich kein Zuckerschlecken vor sich. Zu Gast ist der TSV Seißen, der zuletzt gegen den SV Westerheim und gegen die SF Dornstadt einen Punkt geholt hat. Und da die Partie gleichzeitig ein Derby ist, werden die Seißener so kämpfen, als würde es für sie selbst um das Erreichen der Relegation zur Bezirksliga gehen.

„Es ist schade, dass wir die letzten Spiele gegen die direkten Tabellenkonkurrenten abgegeben haben. Aber nach dem Sieg gegen Albeck war der Druck von unten weg. Die Spannung ist danach etwas verloren gegangen“, sagt Michael Morlock, Trainer der SGM Machtolsheim/Merklingen I. „Wir waren nach hinten abgesichert, dementsprechend sind wir aufgetreten.“ Am Samstag trifft die SGM zuhause auf den SV Oberelchingn, der derzeit zwei Punkte mehr auf dem Konto hat, als die SGM. „Es fehlen einige Spieler, weshalb der Kader neu zusammengestellt wird. Aber vielleicht ist das eine Chance, nochmals enger zusammenzurücken“, ergänzt Morlock.

„Die Hoffnung ist es erst dann vorbei, wenn rechnerisch nichts mehr geht“, sagt Ralf Powell von der Abteilungsleitung des TSV Berghülen. „Da man zudem noch nicht sicher weiß, wie viele Teams in die Kreisliga B absteigen, müssen wir bis zum Schluss es versuchen. Auch wenn es sehr schwer werden wird“, ergänzt Powell, der damit aber auch weiß, dass das Heimspiel am Samstag gegen den SV Hörvelsingen den letzten Grashalm bedeutet. „Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Wir müssen am Sonntag gewinnen, ansonsten müssen wir unsere Planungen in Richtung Kreisliga B lenken.“

Für den SC Heroldstatt gab es zuletzt wieder etwas zu feiern: 2:1 hieß es vergangene Woche gegen die SGMMM I im Derby. „Das war zwar ein hart umkämpfter Sieg, aber er war wichtig für die kommenden Spiele“, sagte SCH-Abteilungsleiter Bernhard Schiele nach dem Spiel. Nun will sich der SCH endlich auch nach einem Auswärtsspiel wieder mit einem Lächeln auf die Heimreise begeben. Seit fünf Spielen wartet der SCH auswärts auf einen Dreier, den es nun an diesem Samstag beim TSV Albeck geben soll. Im Hinspiel holte sich der SCH einen souveränen 4:1-Heimsieg.