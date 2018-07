seine Leistung

ALBSTADT (pd) - Mit einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber dem Saisonauftakt in Tettnang hat sich der SV Birkenhard am vergangenen Samstag beim FC 07 Albstadt präsentiert. Trotzdem reichte es in der Landesliga nur zu einem 1:1.

Nach eher verhaltenem Beginn hatte Birkenhard in der zwölften Minute die erste Torchance des Spiels. Daniel Milanovich schickte Jochen Hauler mit einem langen Ball alleine auf die Reise Richtung Tor. Albstadts Torhüter verhinderte jedoch den frühen Rückstand seines Teams.

Kurze Zeit später hatte Albstadts Andreas Schipper die Möglichkeit zum Führungstreffer nach einem unnötigen Eckball. Doch auch er fand im gegnerischen Torhüter Marc Kohlhöfer seinen Meister (15.). Albstadt war von da an optisch überlegen, Torchancen resultierten daraus jedoch zunächst nicht, da die Zuspiele in die Spitze zu ungenau waren. Erst kurz vor der Halbzeit kam es wieder zu Gefahr vor den Toren: zunächst vergab Albstadt eine Großchance (42.) und prompt antwortete Birkenhard mit einem Kopfball aus kurzer Distanz durch Daniel Binder (44.), der allerdings zu unplatziert war um den FCA-Torhüter in Schwierigkeiten zu bringen.

Mit der ersten Tormöglichkeit im zweiten Spielabschnitt gelang dem SVB die Führung: eine Hereingabe von Binder kam zu Andreas Flontas, der keine Mühe hatte einzuschieben (54). Ab der 65. Minute gelang es der Heimmannschaft, den Druck zu erhöhen. Der SVB verlegte sich aufs Kontern und operierte viel mit langen Bällen. Nach der gelb-roten Karte gegen Richard Schaaf wegen Foulspiels (76.) geriet das Spiel immer mehr zu einem Spiel auf ein - und zwar das Birkenharder - Tor. Trotzdem blieben die Gäste mit Kontern etwa durch Ayemane Inoua und Steffen Wagenblast gefährlich. Erst in der 90. Minute gelang den Albstädtern nach zu kurz geratener Kopfballabwehr und anschließender unhaltbarer Direktabnahme aus 16 Metern durch Akbaba der alles in allem verdiente Ausgleich. Die erwähnte Leistungssteigerung stimmt seitens des SVB positiv, reichte aber noch nicht für den ersten "Dreier", was man aber in Anbetracht des Gegners auswärts auch nicht unbedingt erwartet hatte.