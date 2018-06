SVB empfängt Haisterkirch zum Derby

BODENSEE – Der 26. Spieltag der Fußball-Bezirksliga steht auf dem Spielplan. Bereits am Mittwoch spielt der SV Mochenwangen zu Hause gegen den SV Seibranz, und die SG Baienfurt empfängt den FC Wangen II (beide 18.30 Uhr). Alle anderen Partien finden am Donnerstag statt (Christi Himmelfahrt, 15 Uhr).

Der Spielplan bescherte der FG 2010 WRZ vier Heimspiele in Folge. Den Heimvorteil in Punkte umsetzen konnte die FG 2010 WRZ nicht. Alle vier Partien gingen verloren. „Wir stehen uns im Moment selber im Wege“, sagt FG-Trainer Thomas Ardemani. Morgen geht es zum Tabellenzweiten SV Kressbronn, und den plagen im Schlussspurt ähnliche Probleme. „Wenn man seit gut 240 Minuten kein Tor mehr gemacht hat, wird es schwer, ganz vorne mitzuhalten“, sagt SVK-Coach Stefan Traut.

Einer der von der Kressbronner Torflaute profitieren konnte, ist der SV Weingarten . „Zum ganz großen Wurf wird es voraussichtlich in dieser Saison nicht reichen“, sagt SVK-Coach Michael Steinmaßl, mit einem Spiel weniger im Gepäck als der SVK und zwei Punkten Rückstand ist der Aufstiegs-Relegationsplatz aus eigener Kraft aber wieder machbar. Ob der SV Fronhofen in der momentanen Verfassung und nach der Heimpleite gegen den Tabellenletzten SV Bergatreute das verhindern kann, scheint eher unwahrscheinlich.

Eines kann man dem Tabellenletzten SV Bergatreute sicher nicht absprechen, dass die Mannschaft von SVB-Trainer Thomas Hess nicht bis zum Schluss alles gibt. „Der Sieg beim SV Fronhofen hat gutgetan“, sagt Hess. Zwölfmal in Folge konnte der SVB zuvor kein Spiel mehr gewinnen. Als Nächstes steht die Auswärtsaufgabe beim Tabellenführer SV Haisterkirch auf dem Spielplan. Alles andere als ein Sieg des SVH wäre eine faustdicke Überraschung.

Was wäre gewesen, wenn...? „Dies hört man in der letzten Zeit öfters aus unserem Umfeld“, sagt Uwe Hansen, Trainer des SV Amtzell . Sechs Spiele in Folge sind die Amtzeller als Sieger vom Platz gegangen, was in dieser Saison noch kein Team geschafft hat. Am vergangenen Spieltag gab es das Unentschieden zu Hause gegen Spitzenreiter Haisterkirch, „Zurückschauen nützt nichts“, sagt Uwe Hansen. Die Auswärtsaufgabe bei der SG Argental , die am vergangenen Spieltag die 40-Punkte-Marke erreicht hat, wird ähnlich schwierig.

Die SG Baienfurt belegt derzeit den Abstiegs-Relegationsplatz. Hinter der SGB, auf einem Abstiegsplatz liegt der FC Wangen II , der am vergangenen Spieltag nach Punkten mit der SGB gleichgezogen hat. Heute Abend kommt der FC Wangen II nach Baienfurt zu einem vorweggenommen Endspiel um diesen Platz.

Der SV Mochenwangen hat sich in nur drei Spielen, mit drei Siegen, Luft verschafft im Abstiegskampf. Einen weiteren Sieg heute Abend auf eigenem Gelände gegen den Tabellenvorletzten SV Seibranz, und man wäre fast schon alle Abstiegssorgen los. Für den SV Seibranz geht es in diesem Spiel schon um alles. Eine Niederlage beim SVM, und der SV Seibranz könnte für die Kreisliga planen, auch wenn es rechnerisch noch möglich wäre.

Im Spiel TSV Heimenkirch gegen den TSV Eschach treffen die Verlierer der letzten Spieltage aufeinander. Der TSV Eschach wartet seit drei Spieltagen, der TSV Heimenkirch gar seit sechs Spieltagen auf einen Dreier. Der Sieger der Partie kann sich etwas Luft verschaffen, der Verlierer steckt richtig im Abstiegskampf.

Ein Verein, der seit Beginn der Runde nie etwas mit dem Abstieg zu hatte, ist die TSG Bad Wurzach . Der Spitzenreiter Haisterkirch ist zwar mit sieben Punkten Abstand enteilt, der Aufstiegs-Relegationsplatz ist mit vier Punkten Rückstand aber plötzlich wieder machbar. Vorausgesetzt ist ein Heimsieg gegen den FC Isny, für den es seit Rückrundenbeginn stetig nach unten ging.

Die Spiele: SV Mochenwangen – SV Seibranz, SG Baienfurt – FC Wangen II ( beide Mi, 18.30 Uhr ), SV Weingarten – SV Fronhofen, TSG Bad Wurzach – FC Isny, SV Kressbronn – FG 2010 WRZ, SG Aregntal – SV Amtzell, SV Haisterkirch – SV Amtzell, SV Haisterkirch – SV Bergatreute, TSV Heimenkirch – TSV Eschach ( alle Do 15 Uhr ).