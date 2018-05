SV Zimmern will zweiten Platz sichern

In der Fußball-Landesliga Württemberg will der SV Zimmern am Samstag in Gechingen mit einem Erfolg den zweiten Platz endgültig absichern. Damit wären die Relegationsspiele zur Landesliga erreicht. Spielbeginn in Gechingen ist um 15.30 Uhr. Das Hinspiel gewann der SVZ 3:0.

Im Mittelpunkt dieser Partie könnten die beiden Torjäger stehen. Auf Seiten des SVZ führt Christian Braun die Torjägerliste mit großem Vorsprung und 36 Toren an. Bei den Gechingern hat Bastian Bothner gerade in der starken Rückrunde der Sportfreunde seine Torgefährlichkeit immer wieder unter Beweis gestellt und bringt es als Dritter der Torjägerliste auch schon auf 21 Treffer.

„Natürlich wird es wichtig sein, Bastian Bothner in den Griff zu bekommen, wollen wir in Gechingen punkten“, weiß Zimmerns Spartenleiter Erwin Beck und ergänzt: „Ich gehe davon aus, dass Gechingen nun im Heimspiel gegen uns alles versuchen wird mit einem Sieg die letzten Zweifel Klassenerhalt zu beseitigen.“

Personell sieht es beim SVZ ganz gut aus, denn Michael Weinmann und Nino Eisensteck sind aus dem Urlaub zurückgekehrt und stehen wieder im Kader. Fraglich sind hingegen die leicht angeschlagenen Vilart Hasani und Albijan Spahija.