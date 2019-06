SV Westerheim verpasst den Aufstieg in die Bezirksliga

Unterstützt von vielen Fans hat sich der SV Westerheim am Freitagabend einen harten Kampf mit dem FC Srbija Ulm um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga geliefert. Ausgetragen wurde die Begegnung der beiden A-Kreisligisten auf neutralem Platz, in Bermaringen. Zur Halbzeit stand es 1:1, am Ende hatten die Ulmer mit 2:1 die Nase vorn. Während der FC Srbija seinen erstmaligen Aufstieg ins Bezirksoberhaus feierte, war die Enttäuschung bei Westerheim groß.