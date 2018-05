SV Westerheim kämpft den Meister nieder

Der TSV Berghülen hat in der Fußball-Kreisliga A Alb mit einem 2:0-Sieg den vorzeitigen Gang in die B-Klasse verhindert. Dieser Sieg wurde aber durch die Siege vom FV Asch/Sonderbuch und vom TSV Albeck aber schnell wieder relativiert. Im Kampf um Rang zwei bleibt der SV Westerheim durch ein starkes 2:1 beim Meister aus Dornstadt im Rennen. Der TSV Blaubeuren verputzte den TSV Seißen mit 6:0. Die SGM Machtolsheim/Merklingen II kam gegen den SV Oberelchingen zu einem 2:0.

TSV Blaubeuren – TSV Seißen 6:0 (3:0). Richtige Derbystimmung kam nie auf, da der Gastgeber die Seissener regelrecht auseinandernahm. Moritz Ziegler (8.), Florian Dick (24.) und Erdem Aksoy (40.) schossen eine lockere 3:0-Führung heraus. Damit war der Gast sogar nicht gut bedient, da Blaubeuren längst nicht alle Chancen unterbrachte. Max Deißler (58.), Mario Spoic (84.) und Philipp Kannemann (88.) erhöhten dennoch auf 6:0. Reserven: 4:0.

SF Dornstadt – SV Westerheim 1:2 (0:2). Vor der Pause war es eine taktische Meisterleistung des SV Westerheim, obwohl Dornstadt nie den Anschein machte, nach der vorzeitigen Meisterschaft einen Gang runter stellen zu wollen. Luis Naujoks (11.) und Andreas Jotz (27.) sorgten für eine verdiente 2:0-Halbzeitführung. Nach dem Wechsel war der Westerheimer Keeper Lukas Maute der beste Mann auf dem Feld, der die ansonsten doch sehr torfreudigen Dornstatter verzweifeln ließ. Lediglich Taner Celik konnte in der 81. Minute sein Torekonto auf Vordermann bringen, als er den Schlusspunkt von 1:2 erzielte. Reserven: 4:0.

TSV Albeck – SC Heroldstatt 2:1 (1:0). Der TSV Albeck war wahrlich spielerisch nicht besser als der SCH, doch der Drang nach dem Klassenerhalt war am Samstag einfach stärker, als der Heroldstatter Spielwitz. Durch einen Treffer von Erdem Kayikci (40.) ging es mit einem 1:0 in die Halbzeitpause. Auch nach dem Wechsel war Kayikci (58.) der Mann für alle Fälle, was er mit dem Treffer zum 2:0 bewies. Erst jetzt spielte Heroldstatt cleverer, was prompt zum 2:1 durch Julian Schiele führze (74.). Nachdem weitere Chancen auf den Ausgleich versiebt wurden, musste der SCH auch noch dem überharten Durchgreifen des Unparteiischen Tribut zollen: Minteh Amadouh sah in der 90. Minute Rot, in der Nachspielzeit musste Dennis Schmid mit der Ampelkarte vom Feld. Reserven: 1:3.

SGM Machtolsheim/Merklingen I – SV Oberelchingen 2:0 (0:0). Da sich Oberelchingen vor der Pause mit einem Hin- und Hergeschiebe begnügte und die SGM noch keine wirkliche Bindung zum Spiel bekam, verlief Halbzeit eins ohne größere Höhepunkte. Nach der Pause spielte die SGM mit deutlich mehr Ballkontrolle ihre Angriffe sauberer zu Ende. Stefan Bühler (75.) und Jochen Kraiß (84.) sorgten für einen verdienten Heimsieg.

TSV Berghülen – SV Hörvelsingen 2:0 (1:0). Dank zweier Eigentore des Gastes aus Hörvelsingen (23./72.) gewann der TSV die Partie mit 2:0. Dennoch war der Sieg mehr als verdient, da unter anderem Daniel Dick mit einem Foulelfmeter (73.) am Hörvelsinger Schlussmann scheiterte und der TSV ein deutliches Chancenplus verzeichnen konnte.

TSV Westerstetten – FV Asch/Sonderbuch 0:3 (0:2). 0:1 Pfetsch (6.), 0:2, 0:3 Folcz (28./59.). Reserven: 3:0.

SF Rammingen – TSV Altheim/Alb 1:2 (0:1). 0:1 Staiger (5.), 1:1 Mann (71.), 1:2 Staiger (84.). Reserven: 0:1.

TSV Bermaringen – TSV Bernstadt 4:1 (1:1). 1:0 Engels (11.), 1:1 Rieck (39./ET), 2:1 Klassin (61.), 3:1 A. Peter (68.), 4:1 Junginger (72.). Reserven: 3:0.